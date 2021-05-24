СМИ назвали возможные сроки встречи Путина и Байдена в Женеве
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в ближайшие две недели в швейцарском городе Женева, сообщает местная газета Тages-Аnzeiger со ссылкой на источники.
«Место и точное время встречи на высшем уровне пока неясно. Но, по всей вероятности, она состоится в Женеве в ближайшие две недели. На прошлой неделе министры иностранных дел двух стран на своей встрече в Исландии заявили, что саммит между двумя президентами может состояться еще в июне», — пишет издание.
Информацию о том, что местом встречи двух глав государств станет именно Женева, подтвердил на своей странице в Twitter корреспондент американской телекомпании NBC Джефф Беннетт. В своем заявлении он сослался на четыре источника в администрации Байдена.
«Женева (Швейцария) является наиболее вероятным местом для потенциальной встречи Байдена и Путина», — заявил он. Журналист добавил, что саммит, вероятно, будет направлен на деэскалацию напряженности в отношениях между Россией и США.
Тем не менее Кремль до сих пор не подтвердил, что встреча лидеров государств действительно состоится. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «не гадать на кофейной гуще» на данную тему, а министр иностранных дел Сергей Лавров пошутил, что Москва — не таможня, чтобы «давать добро» на проведение саммита с участием президентов.
13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений на саммите, который можно организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Вскоре он подписал указ о введении новых санкций против России, вследствие чего Песков сказал, что враждебные шаги со стороны Вашингтона мешают Москве анализировать предложение о встрече. По его словам, США на словах предлагают говорить о взаимодействии во всех областях, которые интересны двум странам, однако одновременно или вскоре после этого проявляют враждебные шаги по отношению к России. 22 мая США ввели санкции против российских компаний и судов из-за «Северного потока — 2».