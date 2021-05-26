Чехия приостановит полеты над Белоруссией

От использования воздушного пространства Белоруссии уже отказались европейские авиакомпании AirBaltic, WizAir, AirFrance, Finnair, а также сингапурская Singapore Airlines и др. Поводом для этого послужил инцидент с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета ирландской авиакомпании Ryanair из-за сообщения о минировании воздушного судна. При этом бомбы обнаружено не было, а после посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич с гражданкой России Софьей Сапегой.