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Чехия приостановит полеты над Белоруссией

Ведомости

Совет безопасности Чехии приостановит прием самолетов авиакомпании «Белавиа», а авиакомпании республики перестанут летать над территорией Белоруссии, заявил вице-премьер страны Карел Гавличек, слова которого передает «РИА Новости».

«Совет безопасности Чехии принял решение о том, что с пятницы будет приостановлен прием самолетов авиакомпании Belavia в стране, последний рейс будет принят в среду. Самолеты чешских авиакомпаний будут избегать перелетов над территорией Белоруссии, в качестве новой трассы полетов авиакомпании České aerolinie – ČSA в Москву избраны страны Балтии», — сказал вице-премьер.

От использования воздушного пространства Белоруссии уже отказались европейские авиакомпании AirBaltic, WizAir, AirFrance, Finnair, а также сингапурская Singapore Airlines и др. Поводом для этого послужил инцидент с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета ирландской авиакомпании Ryanair из-за сообщения о минировании воздушного судна. При этом бомбы обнаружено не было, а после посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич с гражданкой России Софьей Сапегой.

Саммит ЕС вечером в понедельник, 24 мая, принял решение запретить белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Европы, говорится в сообщении органа на его сайте. Кроме того, дипломаты рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Европейские лидеры потребовали у Белоруссии немедленно освободить Романа Протасевича и Софию Сапегу, у ИКАО (Международной организации гражданской авиации) — провести расследование инцидента. Евросовет также рассмотрит принятие новых персональных и экономических санкций против Белоруссии.

Ранее по теме: Евросоюз может остановить любое авиасообщение с Белоруссией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных