Чехия приостановит полеты над Белоруссией
Совет безопасности Чехии приостановит прием самолетов авиакомпании «Белавиа», а авиакомпании республики перестанут летать над территорией Белоруссии, заявил вице-премьер страны Карел Гавличек, слова которого передает «РИА Новости».
«Совет безопасности Чехии принял решение о том, что с пятницы будет приостановлен прием самолетов авиакомпании Belavia в стране, последний рейс будет принят в среду. Самолеты чешских авиакомпаний будут избегать перелетов над территорией Белоруссии, в качестве новой трассы полетов авиакомпании České aerolinie – ČSA в Москву избраны страны Балтии», — сказал вице-премьер.
От использования воздушного пространства Белоруссии уже отказались европейские авиакомпании AirBaltic, WizAir, AirFrance, Finnair, а также сингапурская Singapore Airlines и др. Поводом для этого послужил инцидент с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета ирландской авиакомпании Ryanair из-за сообщения о минировании воздушного судна. При этом бомбы обнаружено не было, а после посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич с гражданкой России Софьей Сапегой.
Саммит ЕС вечером в понедельник, 24 мая, принял решение запретить белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Европы, говорится в сообщении органа на его сайте. Кроме того, дипломаты рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Европейские лидеры потребовали у Белоруссии немедленно освободить Романа Протасевича и Софию Сапегу, у ИКАО (Международной организации гражданской авиации) — провести расследование инцидента. Евросовет также рассмотрит принятие новых персональных и экономических санкций против Белоруссии.