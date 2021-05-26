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Песков прокомментировал слова Лукашенко о «полигоне» врагов России

Ведомости

Кремль видит в политической ситуации в Белоруссии наличие технологий по «раскачке» ситуации извне, практика переноса их в другие страны известна, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что его страна — это «полигон» и «экспериментальная площадка» врагов Москвы для «броска на Восток».

«Очевидно, мы видим какие-то технологии по раскачке ситуации. Конечно они отрабатываются в одних странах, а потом они расширяются и копируются в других странах. Это практика, которая имеет место, о ней хорошо известно», — сказал Песков. По его словам, в России органы правопорядка «хорошо об этом осведомлены и принимают необходимые меры».

Ранее Лукашенко, комментируя реакцию европейских стран на инцидент с самолетом Ryanair в Минске и задержание экс-главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича заявил, что ограничение авиасообщения с Белоруссией и угроза других мер является «удушением» его страны. По его словам, после того, как враги Минска не смогли организовать «бунты», они переходят к новой стадии, а потом такие же способы давления будут использованы и в отношении России. «Апробировав у нас, они пойдут туда», — подчеркнул белорусский президент. 

Самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. После посадки с рейса были сняты и задержаны Протасевич и его подруга, россиянка Сапега. После протестов в стране летом 2020 г. Протасевич был внесен белорусскими властями в список причастных к экстремизму и терроризму лиц. Позже обоих задержанных арестовали. Сапега на видео, опубликованном провластным белорусским телеграм-каналом «Желтые сливы», заявила, что она является редактором канала, публикующего личные данные сотрудников силовых структур Белоруссии. 

В связи с инцидентом от использования воздушного пространства страны уже отказались европейские авиакомпании AirBaltic, WizAir, AirFrance, Finnair, а также сингапурская Singapore Airlines. Саммит ЕС рекомендовал всем европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией, а белорусским авиакомпаниям, в первую очередь «Белавиа»- запретили летать в аэропорты сообщества. Отдельно такие решения приняли Литва, Великобритания, Франция и Чехия. Европейские лидеры также потребовали у Белоруссии немедленно освободить Протасевича и Сапегу, а у ИКАО (Международной организации гражданской авиации) — провести расследование инцидента. Евросовет также рассмотрит принятие новых персональных и экономических санкций против Белоруссии, вплоть до ограничения наземного сообщения со страной.

Ранее по теме: Лукашенко обвинил врагов Белоруссии в переходе к этапу «удушения»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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