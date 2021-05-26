Песков прокомментировал слова Лукашенко о «полигоне» врагов России

Ранее Лукашенко, комментируя реакцию европейских стран на инцидент с самолетом Ryanair в Минске и задержание экс-главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича заявил, что ограничение авиасообщения с Белоруссией и угроза других мер является «удушением» его страны. По его словам, после того, как враги Минска не смогли организовать «бунты», они переходят к новой стадии, а потом такие же способы давления будут использованы и в отношении России. «Апробировав у нас, они пойдут туда», — подчеркнул белорусский президент.