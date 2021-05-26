Лукашенко обвинил врагов Белоруссии в переходе к этапу «удушения»

Он пояснил, что противники Минска «боятся новых разоблачений в показаниях как беглых, так и внутренних» пособников, в том числе недавно задержанных Протасевича и россиянки Софьи Сапеги, которые в ближайшее время будут представлены общественности. «Именно поэтому они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Идет поиск новых уязвимостей»,- сказал Лукашенко, добавив, что Белоруссия в этом плане является «полигоном» перед «броском на Восток».