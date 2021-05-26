Лукашенко обвинил врагов Белоруссии в переходе к этапу «удушения»
Недоброжелатели Белоруссии перешли от организации бунтов к «этапу удушения» страны. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, комментируя реакцию европейских стран на инцидент с самолетом Ryanair в Минске и задержание экс-главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича передает «БелТА».
Он пояснил, что противники Минска «боятся новых разоблачений в показаниях как беглых, так и внутренних» пособников, в том числе недавно задержанных Протасевича и россиянки Софьи Сапеги, которые в ближайшее время будут представлены общественности. «Именно поэтому они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Идет поиск новых уязвимостей»,- сказал Лукашенко, добавив, что Белоруссия в этом плане является «полигоном» перед «броском на Восток».
«Апробировав у нас, они пойдут туда», — подчеркнул белорусский президент. По словам Лукашенко, «истинной целью» этих действий является Россия.
Самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса были сняты и задержаны Протасевич и его подруга, россиянка Сапега. После протестов в стране летом 2020 г. Протасевич был внесен белорусскими властями в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму. Позже обоих арестовали. Сапега на видео, опубликованном провластным белорусским телеграм-каналом «Желтые сливы», заявила, что она является редактором канала, публикующего личные данные сотрудников силовых структур Белоруссии.
В связи с инцидентом от использования воздушного пространства страны уже отказались европейские авиакомпании AirBaltic, WizAir, AirFrance, Finnair, а также сингапурская Singapore Airlines. Саммит ЕС рекомендовал всем европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией, а белорусским авиакомпаниям, в первую очередь «Белавиа»- запретили летать в аэропорты сообщества. Европейские лидеры также потребовали у Белоруссии немедленно освободить Протасевича и Сапегу, у ИКАО (Международной организации гражданской авиации) — провести расследование инцидента. Евросовет также рассмотрит принятие новых персональных и экономических санкций против Белоруссии.