Лукашенко впервые прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Минске

«Была бомба или нет, но если бы мне доложили о том, что в самолете террорист, я бы незамедлительно отдал приказ посадить самолет», — сказал Лукашенко, отметив, что сообщение о минировании поступило из Швейцарии. Борт развернули возле БелАЭС. «А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?», — спросил он. Белорусский лидер подчеркнул, что действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам.