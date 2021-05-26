Лукашенко впервые прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Минске
В самолете Ryanair находился террорист и об этом знали далеко за пределами Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, передает «Sputnik Беларусь». Так он прокомментировал посадку самолета, в котором летел бывший главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич со своей девушкой Софьей Сапегой.
«Была бомба или нет, но если бы мне доложили о том, что в самолете террорист, я бы незамедлительно отдал приказ посадить самолет», — сказал Лукашенко, отметив, что сообщение о минировании поступило из Швейцарии. Борт развернули возле БелАЭС. «А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?», — спросил он. Белорусский лидер подчеркнул, что действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам.
По мнению президента, инцидент, скорее всего, является спланированной провокацией. Написанные под копирку обвинения западных стран и ограничения на полеты «посыпались» сразу. «Слишком уж быстро среагировали», — заметил он.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан Роман Протасевич. Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил, что авторы сообщения о «минировании» самолета грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.