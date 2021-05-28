Microsoft сообщила о кибератаке на правозащитные организации США из России

В декабре прошлого года стало известно о масштабной хакерской атаке на правительственные сети США. По данным Bloomberg, были взломаны сети как минимум 200 организаций, в том числе Минфина, Минэнерго и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Для атаки хакеры использовали программное обеспечение Solar Winds. Автором атаки называлась Nobelium. Российская сторона не раз отвергала обвинения в хакерских атаках на компьютерные сети иностранных государств. Более того, глава Службы внешней разведки (СВР) предположил, что за атаками могут стоять власти США и Великобритании.