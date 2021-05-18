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Нарышкин назвал возможных виновников взлома систем Госдепа и министерств США

Ведомости

Американская и британская разведки, согласно публикации The Guardian, внедряли уязвимости в программное обеспечение ряда компаний, то же самое могло иметь место в случае с подвергшейся кибератаке SolarWinds, в которой Вашингтон и Лондон обвиняют Москву. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью русской службе ВВС.

«Используя тайное партнерство с ведущими технологическими компаниями и интернет-провайдерами, разведывательные агентства США и Великобритании, так пишет газета The Guardian, внедряли секретные уязвимости в коммерческое программное обеспечение», — сказал Нарышкин. Он уточнил, что не намерен прямо обвинять в хакерской атаке американские агентства, однако «тактика похожа».

Говоря об обвинениях в атаке СВР, Нарышкин отметил, что «не в моих правилах представлять такие творческие достижения других авторов, других исполнителей за свои». По его словам, никаких доказательств причастности российской разведки к атаке нет, «по крайней мере, в публичной плоскости». «Все эти сюжеты, связанные с кибератаками, отравлениями, взломами, вмешательством в выборы, которые приписываются Российской Федерации, настолько нелепы, а подчас даже убоги, что в разговоре двух приличных и высокообразованных людей даже неудобно это комментировать», — заключил Нарышкин.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций, включающих ограничения для американских компаний и учреждений по отношению к действиям с российским госдолгом на первичным рынке, за якобы имевшее место вмешательство и кибератаки во время президентской кампании 2020 г.

В числе обвинений также значится атака на американскую IT-компанию SolarWinds, за которой, по мнению администрации американского президента, стоят хакеры, связанные с СВР. В санкционный список внесены компании, по мнению американцев, непосредственно причастные к кибератаке.

Ранее по теме: Нарышкин назвал «непродуманным шагом» новые санкции США против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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