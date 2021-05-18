Нарышкин назвал возможных виновников взлома систем Госдепа и министерств США

Говоря об обвинениях в атаке СВР, Нарышкин отметил, что «не в моих правилах представлять такие творческие достижения других авторов, других исполнителей за свои». По его словам, никаких доказательств причастности российской разведки к атаке нет, «по крайней мере, в публичной плоскости». «Все эти сюжеты, связанные с кибератаками, отравлениями, взломами, вмешательством в выборы, которые приписываются Российской Федерации, настолько нелепы, а подчас даже убоги, что в разговоре двух приличных и высокообразованных людей даже неудобно это комментировать», — заключил Нарышкин.