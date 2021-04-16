Нарышкин назвал «непродуманным шагом» новые санкции США против России
Введение США новых антироссийских санкций является непродуманный шагом, разрушающим международную стабильность, заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
«Это, конечно, недружественный и очень, на мой взгляд, непродуманный шаг. Все мы понимаем, что взаимоотношения двух великих держав — России и США — во многом определяют уровень международной стабильности и безопасности. Этот шаг — вклад в разрушение международной стабильности, это очевидно», — сказал он (цитата по ТАСС).
Нарышкин выразил удивление действиями США, которые назвал непоследовательными. Кроме того, он заявил, что обвинения США в адрес СВР в кибератаке на американское правительство через взлом программного обеспечения компании SolarWinds являются признаком нечестной конкуренции.
Вчера президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении российского госдолга. В соответствии с ними ряд категорий иностранных инвесторов не смогут совершать отдельные операции с государственными облигациями России. В американском Минфине пояснили, что данный шаг был сделан для того, чтобы возложить на российское правительство издержки «за его неприемлемое поведение» и ограничить России возможность финансировать свою деятельность, включая «злонамеренные и разрушительные кибервозможности».
Кроме того, ограничительные меры были введены в отношении 32 российских юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, десяти дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму. Кроме того, Минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.