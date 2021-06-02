Совфед одобрил выход России из Договора по открытому небу
Совет Федерации единогласно одобрил закон о выходе России из Договора по открытому небу (ДОН), пишет «РИА Новости».
«Американцы не оставили ни малейших сомнений в том, что не будут в него возвращаться», — сказал замглавы МИД Сергей Рябков. Теперь документ должен подписать президент Владимир Путин. Через шесть месяцев после этого Россия выйдет из договора.
США вышли из договора в ноябре прошлого года. Тогда администрация теперь уже бывшего американского президента Дональда Трампа пояснила, что поводом к этому стали «неоднократные нарушения» со стороны Москвы. Сегодня Министерство иностранных дел (МИД) России сообщило, что власти США официально уведомили их об отказе вновь присоединиться к соглашению.
МИД России, в свою очередь, объявил о выходе России из договора 15 января этого года. 11 мая законопроект о его денонсации внес в Госдуму Путин. 12 мая российский МИД заявил о «последнем шансе» сохранить соглашение. 19 мая Госдума поддержала выход России из соглашения.