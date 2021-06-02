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Совфед одобрил выход России из Договора по открытому небу

Ведомости

Совет Федерации единогласно одобрил закон о выходе России из Договора по открытому небу (ДОН), пишет «РИА Новости».

«Американцы не оставили ни малейших сомнений в том, что не будут в него возвращаться», — сказал замглавы МИД Сергей Рябков. Теперь документ должен подписать президент Владимир Путин. Через шесть месяцев после этого Россия выйдет из договора.

США вышли из договора в ноябре прошлого года. Тогда администрация теперь уже бывшего американского президента Дональда Трампа пояснила, что поводом к этому стали «неоднократные нарушения» со стороны Москвы. Сегодня Министерство иностранных дел (МИД) России сообщило, что власти США официально уведомили их об отказе вновь присоединиться к соглашению.

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МИД России, в свою очередь, объявил о выходе России из договора 15 января этого года. 11 мая законопроект о его денонсации внес в Госдуму Путин. 12 мая российский МИД заявил о «последнем шансе» сохранить соглашение. 19 мая Госдума поддержала выход России из соглашения. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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