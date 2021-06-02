Германия ведет переговоры с Россией о разрешениях на полеты в обход Белоруссии
«Федеральное министерство транспорта и немецкое посольство находятся в тесном контакте с российскими ведомствами, регулирующими авиацию. Как только Федеральное агентство воздушного транспорта РФ даст разрешение на полеты Lufthansa, будут разрешены полеты российских самолетов», — сообщила представитель ведомства.
Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно из-за отсутствия разрешений на облет белоруссии от Москвы и Берлина. Накануне российская авиакомпания S7 отменила два рейса — в Берлин и обратно — из-за отсутствия разрешения от властей Германии. Перевозчик заявил, что намерен урегулировать все трудности с получением разрешений.
Сложности с разрешениями возникли после поручения европейских властей облетать Белоруссию на фоне скандала с экстренной посадкой самолета в Минске. В частности, Air France одной из первых прекратила использование белорусского воздушного пространства после рекомендации саммита ЕС, выданной после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая.
Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас оба арестованы. Рекомендациям, помимо Air France, уже последовали такие авиакомпании, как Lufthаnsa, Austrian Airlines, Finnair и др.