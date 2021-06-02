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Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга

Ведомости

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика. Отменить рейсы пришлось из-за отсутствия разрешения от воздушных ведомств, добавили в компании.

«Запланированные на 2 июня рейсы в Москву и Санкт-Петербург и обратно — LH1444/1445 и LH1436/1437 — пришлось отменить из-за отсутствия разрешения ведомств. Пассажиры были об этом проинформированы», — сообщили в авиакомпании. О каких ведомствах и какой страны идет речь, в Lufthansa не уточнили.

Накануне авиакомпания S7 отменила два рейса — в Берлин и обратно — из-за отсутствия разрешения от властей Германии. Перевозчик заявил, что намерен урегулировать все трудности с получением разрешений. Пассажирам рейсов полностью вернут деньги за билеты, писал «Коммерсантъ».

Сложности с разрешениями возникли после поручения европейских властей облетать Белоруссию на фоне скандала с экстренной посадкой самолета в Минске. В частности, Air France одной из первых прекратила использование белорусского воздушного пространства после рекомендации саммита ЕС, выданной после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая.

Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас оба арестованы. Рекомендациям, помимо Air France, уже последовали такие авиакомпании, как Lufthаnsa, Austrian Airlines, Finnair и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных