Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга
«Запланированные на 2 июня рейсы в Москву и Санкт-Петербург и обратно — LH1444/1445 и LH1436/1437 — пришлось отменить из-за отсутствия разрешения ведомств. Пассажиры были об этом проинформированы», — сообщили в авиакомпании. О каких ведомствах и какой страны идет речь, в Lufthansa не уточнили.
Накануне авиакомпания S7 отменила два рейса — в Берлин и обратно — из-за отсутствия разрешения от властей Германии. Перевозчик заявил, что намерен урегулировать все трудности с получением разрешений. Пассажирам рейсов полностью вернут деньги за билеты, писал «Коммерсантъ».
Сложности с разрешениями возникли после поручения европейских властей облетать Белоруссию на фоне скандала с экстренной посадкой самолета в Минске. В частности, Air France одной из первых прекратила использование белорусского воздушного пространства после рекомендации саммита ЕС, выданной после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая.
Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас оба арестованы. Рекомендациям, помимо Air France, уже последовали такие авиакомпании, как Lufthаnsa, Austrian Airlines, Finnair и др.