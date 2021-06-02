Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга

Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас оба арестованы. Рекомендациям, помимо Air France, уже последовали такие авиакомпании, как Lufthаnsa, Austrian Airlines, Finnair и др.