Мурашко назвал число привитых первым компонентом вакцины от коронавируса в России
Первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты более 18 млн граждан, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«В общей сложности первым компонентом привито свыше 18 млн», — сказал Мурашко.
Министр отметил рост активности граждан в сфере вакцинации, но на уточняющий вопрос о том, известно ли ему о количестве привитых двумя компонентами вакцины, глава Минздрава ответил: «известно».
Ранее сегодня президент России Владимир Путин призвал граждан пройти вакцинацию от коронавируса. «Вакцинация – чрезвычайно важная вещь. Мы много с вами раз об этом говорили, и я даже пытаюсь, насколько могу, поддержать этот процесс, вас поддержать в достижении необходимых результатов, целей и объемов вакцинации. Как вы знаете, и сам вакцинировался, и всех граждан призываю это делать», — сказал Путин.
1 июня Путин заявил, что Россия постепенно выходит из пандемии коронавируса, но опасности все еще сохраняются.
24 мая директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% населения или более 87 млн человек.
На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».