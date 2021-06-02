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Мурашко назвал число привитых первым компонентом вакцины от коронавируса в России

Ведомости

Первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты более 18 млн граждан, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В общей сложности первым компонентом привито свыше 18 млн», — сказал Мурашко.

Министр отметил рост активности граждан в сфере вакцинации, но на уточняющий вопрос о том, известно ли ему о количестве привитых двумя компонентами вакцины, глава Минздрава ответил: «известно».

Ранее сегодня президент России Владимир Путин призвал граждан пройти вакцинацию от коронавируса. «Вакцинация – чрезвычайно важная вещь. Мы много с вами раз об этом говорили, и я даже пытаюсь, насколько могу, поддержать этот процесс, вас поддержать в достижении необходимых результатов, целей и объемов вакцинации. Как вы знаете, и сам вакцинировался, и всех граждан призываю это делать», — сказал Путин.

1 июня Путин заявил, что Россия постепенно выходит из пандемии коронавируса, но опасности все еще сохраняются.

24 мая директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% населения или более 87 млн человек.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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