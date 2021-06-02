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Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О предотвращении угроз нацбезопасности» со стороны олигархов, которым в законодательство вводится и само определение «олигарха» — лица, имеющего чрезмерное влияние на экономику, политику и медиа. Закон должен стать первым шагом к «ликвидации олигархической системы» страны, сообщает пресс-служба Офиса главы украинского государства.

«Этот документ содержит определения так называемых олигархов — лиц, имеющих чрезмерное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медийного пространства», — говорится в сообщении. Отмечается, что предложенный законопроект планируется ввести в действие временно — на 10 лет.

«Он должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы на Украине. На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты», — говорится в сообщении. Они, по мысли Зеленского, должны «переформатировать экономические и общественные отношения в стране», устранить монопольное положение отдельных лиц и дать толчок к развитию среднего класса и экономики Украины в целом.

В России зарегистрировано более 30 тыс. самозанятых детей

Ранее Зеленский связал арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука с борьбой с олигархами в стране. Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что Медведчук и народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

В частности, по данным следствия, в августе 2020 г. Медведчук якобы направил Козаку предназначенные для российских спецслужб секретные данные о расположении скрытого военного подразделения вооруженных сил Украины, его личном составе и боевой подготовке. Кроме того, в 2015 г. Медведчук и Козак по предварительному сговору с высокопоставленным российских правительственным чиновником якобы помогли передать России права на одно из месторождений на крымском шельфе. 

Ранее по теме: Зеленский связал арест Медведчука с борьбой с олигархами на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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