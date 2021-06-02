Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах

В частности, по данным следствия, в августе 2020 г. Медведчук якобы направил Козаку предназначенные для российских спецслужб секретные данные о расположении скрытого военного подразделения вооруженных сил Украины, его личном составе и боевой подготовке. Кроме того, в 2015 г. Медведчук и Козак по предварительному сговору с высокопоставленным российских правительственным чиновником якобы помогли передать России права на одно из месторождений на крымском шельфе.