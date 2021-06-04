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Британия потребовала привлечь к ответственности записавших интервью с Протасевичем

Ведомости

Лица, причастные к записи интервью с экс-главредом признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем в эфире телеканала ОНТ, должны быть привлечены к ответственности, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

По мнению министра, Протасевича принудили к участию в интервью.

«Преследование защитников прав человека и свободы СМИ в Белоруссии должно прекратиться. Те, кто участвовал в съемке, принуждении и постановке интервью, должны быть привлечены к ответственности», — написал он в Twitter.

Накануне в эфире белорусского гостелеканала ОНТ вышло интервью с Протасевичем, в ходе которого он заявил, что признает вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 уголовного кодекса Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

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Протасевич также рассказал, что после того, как уличная активность оппозиции в Белоруссии «стихла», он открыто заявлял о том, что призывать к новым публичным акциям нет смысла, а личность основателя Nexta Степана Путило переоценена. Сам же проект, заявил он в ходе интервью, финансировался в том числе и из России, а одна из компаний, регулярно жертвовавшая крупные суммы денег, просила публиковать присылаемые ей материалы.

Самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. После посадки с рейса были сняты и задержаны Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. Позже обоих задержанных арестовали. Сапега на видео, опубликованном провластным белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», заявила, что является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков канала в мессенджере.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа прошлого года. По официальным данным, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а Тихановская — 10,09%. После этого в стране начались акции протеста, которые впоследствии сошли на нет. После выборов ряд западных стран заявили о непризнании их итогов и ввели против Минска санкции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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