Британия потребовала привлечь к ответственности записавших интервью с Протасевичем

Протасевич также рассказал, что после того, как уличная активность оппозиции в Белоруссии «стихла», он открыто заявлял о том, что призывать к новым публичным акциям нет смысла, а личность основателя Nexta Степана Путило переоценена. Сам же проект, заявил он в ходе интервью, финансировался в том числе и из России, а одна из компаний, регулярно жертвовавшая крупные суммы денег, просила публиковать присылаемые ей материалы.