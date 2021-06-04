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Украина обвинила Францию и Германию в потере Крыма

Ведомости

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Франция и Германия несут ответственность за переход Крыма в состав России. Об этом он рассказал в ходе брифинга, сообщает «Униан».

По словам данилова, многие крупные европейские страны заинтересованы в сотрудничестве с Россией, в частности, касательно строительства газопровода «Северный поток — 2».

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«Надо прекращать, скажем так, недосказанные вещи по этому поводу. Прежде всего — это Германия и Франция, которые являются политическими и экономическими партнерами РФ на сегодняшний день. И нам это очень неприятно, потому что именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ [план действий по членству в НАТО], когда почти все было готово... После этого у нас есть ситуация с оккупированным Крымом и др. Должны ли за это нести какую-то ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны», — заявил Данилов.

Также он в очередной раз напомнил, что проект «Северный поток — 2» является неприемлемым для Украины, однако он признал, что у Германии есть свои аргументы для поддержки его реализации.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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