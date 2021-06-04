Украина обвинила Францию и Германию в потере Крыма

«Надо прекращать, скажем так, недосказанные вещи по этому поводу. Прежде всего — это Германия и Франция, которые являются политическими и экономическими партнерами РФ на сегодняшний день. И нам это очень неприятно, потому что именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ [план действий по членству в НАТО], когда почти все было готово... После этого у нас есть ситуация с оккупированным Крымом и др. Должны ли за это нести какую-то ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны», — заявил Данилов.