Украина обвинила Францию и Германию в потере Крыма
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Франция и Германия несут ответственность за переход Крыма в состав России. Об этом он рассказал в ходе брифинга, сообщает «Униан».
По словам данилова, многие крупные европейские страны заинтересованы в сотрудничестве с Россией, в частности, касательно строительства газопровода «Северный поток — 2».
«Надо прекращать, скажем так, недосказанные вещи по этому поводу. Прежде всего — это Германия и Франция, которые являются политическими и экономическими партнерами РФ на сегодняшний день. И нам это очень неприятно, потому что именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ [план действий по членству в НАТО], когда почти все было готово... После этого у нас есть ситуация с оккупированным Крымом и др. Должны ли за это нести какую-то ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны», — заявил Данилов.
Также он в очередной раз напомнил, что проект «Северный поток — 2» является неприемлемым для Украины, однако он признал, что у Германии есть свои аргументы для поддержки его реализации.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.