Путин назвал «дурной пропагандой» сообщения о политике в «Северном потоке — 2»
Президент России Владимир Путин назвал тезис о политическом аспекте в строительстве газопровода «Северный поток — 2» «дурной пропагандой». Об этом он сказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Это чисто экономический, коммерческий проект. Те, кто думает или считает, что это в обход каких-то других транзитеров, этот тезис не соответствует действительности. Потому что маршрут по дну балтийского моря из России в ФРГ по количеству километров короче... чем через европейские страны, Украину, Словакию, Австрию», — сказал президент.
«Он [проект] просто экономически целесообразнее. Сто раз мы об этом сказали, и все равно какая-то пропаганда дурная забивает людям голову о том, что это какая-то политика здесь, обход кого-то и так далее», — добавил он.
Ранее в ходе пленарной сессии форума Путин заявил о завершении строительства первой нитки «Северного потока – 2».
Газопровод идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Его мощность оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год.
Ранее в Кремле подтвердили планы сохранить транзит газа через Украину после запуска газопровода. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договор стран останется в силе до конца его действия, но и после этого Россия не планирует отказываться от поставок по украинскому маршруту. По оценке президента Украины Владимира Зеленского, ввод газопровода в эксплуатацию лишит украинский бюджет до $3 млрд в год, получаемых сейчас от транзита газа.