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The Telegraph: решение о проходе британского эсминца возле Крыма принял Джонсон

Ведомости

Инициатива по проходу британского эсминца Defender в водах Крыма принадлежала министру обороны Великобритании Бену Уоллесу и вызвала споры в правительстве страны, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

В частности, опасения по поводу этой идеи высказал министр иностранных дел Доминик Рааб. Он выразил мнение, что Россия может использовать проход эсминца в свою пользу.

Источник The Telegraph, близкий к Минобороны Великобритании, рассказал, что спор между Уолессом и Раабом в итоге «перешел к премьер-министру». В итоге 21 июня, за два дня до самого инцидента, экипаж эсминца получил команду «совершить мирный проход» через воды Черного моря.

Вчера, комментируя инцидент с эсминцем, Джонсон заявил, что Великобритания не признает присоединение Крыма к России, поэтому считает уместным использовать «украинские воды» «для перехода из пункта А в пункт Б». Проход корабля в Черном море он назвал законным.

По данным Минобороны России, днем 23 июня британский эсминец Defender нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. Российские военные утверждают, что после того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения.

При этом в британском Минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом». Сообщение российского военного ведомства они истолковали как предупреждение об артиллерийских учениях в этом районе.

Вчера Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, подтверждающее, что британский эсминец пересек морскую границу страны в Черном море. После неоднократных предупреждений военные открыли предупредительный огонь. Только тогда Defender покинул российские воды.

В Кремле действия Великобритании назвали сознательной и подготовленной провокацией. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что цель Лондона состояла в закреплении за Россией образа непредсказуемой страны, которая «странно» реагирует на «мирные прогулки» кораблей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных