Песков назвал провокацией инцидент с британским эсминцем в Черном море
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал действия Великобритании в ходе инцидента с эсминцем Defender в Черном море как сознательную и подготовленную провокацию.
«Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию, более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная провокация, сознательная и подготовленная. Мы безусловно обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми и не соответствующими международному праву. Можно также подтвердить, что действительно и российские пограничники, и российские вооруженные силы, и далее строго действуя в соответствии с международным правом, будут занимать достаточно жесткую позицию в отношении подобных провокаций», — сказал Песков журналистам.
«В случае повторения неприемлемых провокационных действий, в случае если эти действия заходят слишком далеко, то нельзя исключать никаких опций в планах законной защиты границ Российской Федерации», — добавил он. На вопрос, что понимается под действиями, которые заходят слишком далеко, Песков сказал: «Я не буду этого расшифровывать».
В Москве сожалеют, что подобный инцидент произошел, а также о том, что он имел спланированный характер. Тем не менее, Кремль не намерен «выводить тенденции» из произошедшего и предполагать, что такие провокации могут стать системными.
На вопрос, планирует ли Россия внести Великобританию в список недружественных стран, Песков сказал: «Мне об этом ничего не известно».
Ранее Минобороны России заявило, что днем 23 июня британский эсминец Defender нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. Российские военные утверждают, что после того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения.
При этом в британском минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал, равно как и не сбрасывал бомбы по курсу. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом». Сообщение российского военного ведомства они истолковали как предупреждение об артиллерийских учениях в этом районе.