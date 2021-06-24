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Песков назвал провокацией инцидент с британским эсминцем в Черном море

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал действия Великобритании в ходе инцидента с эсминцем Defender в Черном море как сознательную и подготовленную провокацию.

«Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию, более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная провокация, сознательная и подготовленная. Мы безусловно обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми и не соответствующими международному праву. Можно также подтвердить, что действительно и российские пограничники, и российские вооруженные силы, и далее строго действуя в соответствии с международным правом, будут занимать достаточно жесткую позицию в отношении подобных провокаций», — сказал Песков журналистам.

«В случае повторения неприемлемых провокационных действий, в случае если эти действия заходят слишком далеко, то нельзя исключать никаких опций в планах законной защиты границ Российской Федерации», — добавил он. На вопрос, что понимается под действиями, которые заходят слишком далеко, Песков сказал: «Я не буду этого расшифровывать».

В Москве сожалеют, что подобный инцидент произошел, а также о том, что он имел спланированный характер. Тем не менее, Кремль не намерен «выводить тенденции» из произошедшего и предполагать, что такие провокации могут стать системными.

На вопрос, планирует ли Россия внести Великобританию в список недружественных стран, Песков сказал: «Мне об этом ничего не известно».

Ранее Минобороны России заявило, что днем 23 июня британский эсминец Defender нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. Российские военные утверждают, что после того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения.

При этом в британском минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал, равно как и не сбрасывал бомбы по курсу. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом». Сообщение российского военного ведомства они истолковали как предупреждение об артиллерийских учениях в этом районе.

Ранее по теме: BBC: британский эсминец подошел к Крыму на расстояние видимости
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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