Песков назвал провокацией инцидент с британским эсминцем в Черном море

«Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию, более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная провокация, сознательная и подготовленная. Мы безусловно обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми и не соответствующими международному праву. Можно также подтвердить, что действительно и российские пограничники, и российские вооруженные силы, и далее строго действуя в соответствии с международным правом, будут занимать достаточно жесткую позицию в отношении подобных провокаций», — сказал Песков журналистам.