BBC: британский эсминец подошел к Крыму на расстояние видимости
Британский эсминец Defender 23 июня подошел к берегу Крыма на расстояние видимости, сообщил корреспондент Би-Би-Си Джонатан Бил, который был в это время на борту корабля.
«Российская береговая охрана пыталась маневрировать с тем, чтобы "Дефендер" поменял курс, но военный корабль продолжил идти по признанному морскому маршруту, и мы видели берег Крыма, который находился от нас в пределах 12 миль (19 километров)», — сообщил Бил.
По словам Била, это был «осознанный ход» со стороны эсминца. Командование корабля заявило, что Defender идет по международно признанному морскому маршруту. Бил рассказал, что временами корабль сопровождали более 20 российских самолетов, были предупреждения со стороны кораблей береговой охраны России. «Мы слышали и выстрелы, но, думается, они были за пределами дальности поражения», — отметил он.
Ранее Минобороны России заявило, что днем 23 июня британский эсминец Defender нарушил российскую морскую границу у мыса Фиолент в Крыму. Российские военные утверждают, после того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М из сбросил четыре бомбы по курсу его движения.
В то же время в британском Минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал, равно как и не сбрасывал бомбы по курсу. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом». Сообщение российского военного ведомства они истолковали как предупреждение об артиллерийских учениях в этом районе.