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BBC: британский эсминец подошел к Крыму на расстояние видимости

Ведомости

Британский эсминец Defender 23 июня подошел к берегу Крыма на расстояние видимости, сообщил корреспондент Би-Би-Си Джонатан Бил, который был в это время на борту корабля.

«Российская береговая охрана пыталась маневрировать с тем, чтобы "Дефендер" поменял курс, но военный корабль продолжил идти по признанному морскому маршруту, и мы видели берег Крыма, который находился от нас в пределах 12 миль (19 километров)», — сообщил Бил.

По словам Била, это был «осознанный ход» со стороны эсминца. Командование корабля заявило, что Defender идет по международно признанному морскому маршруту. Бил рассказал, что временами корабль сопровождали более 20 российских самолетов, были предупреждения со стороны кораблей береговой охраны России. «Мы слышали и выстрелы, но, думается, они были за пределами дальности поражения», — отметил он.

Ранее Минобороны России заявило, что днем 23 июня британский эсминец Defender нарушил российскую морскую границу у мыса Фиолент в Крыму. Российские военные утверждают, после того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М из сбросил четыре бомбы по курсу его движения.

В то же время в британском Минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал, равно как и не сбрасывал бомбы по курсу. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом». Сообщение российского военного ведомства они истолковали как предупреждение об артиллерийских учениях в этом районе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных