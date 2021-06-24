Захарова назвала цель провокации Великобритании с эсминцем в Черном море
Власти Великобритании осуществили провокацию со своим эсминцем в Черном море, чтобы закрепить образ России как непредсказуемой страны, заявила в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
«Мирная прогулка британского эсминца, на которую русские как-то странно, непонятно отреагировали — вот вам доказательство якобы непредсказуемости нашей страны. Образ нужно закреплять. Соответственно, для этого и делаются подобные провокации. Их мы видели не мало», — сказала она.
Ранее Минобороны России заявило, что днем 23 июня британский эсминец Defender нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. Российские военные утверждают, что после того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения.
При этом в британском Минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом». Сообщение российского военного ведомства они истолковали как предупреждение об артиллерийских учениях в этом районе.
В Кремле подобные действия Лондона назвали сознательной и подготовленной провокацией. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что военные этой страны действовали законно.