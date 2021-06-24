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Захарова назвала цель провокации Великобритании с эсминцем в Черном море

Ведомости

Власти Великобритании осуществили провокацию со своим эсминцем в Черном море, чтобы закрепить образ России как непредсказуемой страны, заявила в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Мирная прогулка британского эсминца, на которую русские как-то странно, непонятно отреагировали — вот вам доказательство якобы непредсказуемости нашей страны. Образ нужно закреплять. Соответственно, для этого и делаются подобные провокации. Их мы видели не мало», — сказала она.

Ранее Минобороны России заявило, что днем 23 июня британский эсминец Defender нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. Российские военные утверждают, что после того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения.

При этом в британском Минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом». Сообщение российского военного ведомства они истолковали как предупреждение об артиллерийских учениях в этом районе.

В Кремле подобные действия Лондона назвали сознательной и подготовленной провокацией. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что военные этой страны действовали законно.

Ранее по теме: Джонсон напомнил о непризнании Крыма российским после инцидента с эсминцем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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