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Джонсон напомнил о непризнании Крыма российским после инцидента с эсминцем

Ведомости

Британский эсминец Defender, которого Россия обвиняет в нарушении государственной границы, действовал «законно», заявил журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Я думаю, что было вполне уместно использовать международные воды», – сказал Джонсон, отметив, что Великобритания не признает присоединение Крыма к России (цитата по Reuters). «Это украинские воды, и было совершенно правильно использовать их для перехода из пункта А в пункт Б», – объяснил премьер.

Джонсон не согласился с тем, что отношения с Россией находятся на исторически низком уровне. «Я могу вспомнить времена, когда все было намного хуже», – добавил он.

Ранее Минобороны России заявило, что днем 23 июня британский эсминец Defender нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. Российские военные утверждают, что после того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения.

При этом в британском минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал, равно как и не сбрасывал бомбы по курсу. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал данный инцидент провокацией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных