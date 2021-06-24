Джонсон напомнил о непризнании Крыма российским после инцидента с эсминцем
Британский эсминец Defender, которого Россия обвиняет в нарушении государственной границы, действовал «законно», заявил журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Я думаю, что было вполне уместно использовать международные воды», – сказал Джонсон, отметив, что Великобритания не признает присоединение Крыма к России (цитата по Reuters). «Это украинские воды, и было совершенно правильно использовать их для перехода из пункта А в пункт Б», – объяснил премьер.
Джонсон не согласился с тем, что отношения с Россией находятся на исторически низком уровне. «Я могу вспомнить времена, когда все было намного хуже», – добавил он.
Ранее Минобороны России заявило, что днем 23 июня британский эсминец Defender нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. Российские военные утверждают, что после того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения.
При этом в британском минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал, равно как и не сбрасывал бомбы по курсу. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал данный инцидент провокацией.