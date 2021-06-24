Джонсон напомнил о непризнании Крыма российским после инцидента с эсминцем

При этом в британском минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал, равно как и не сбрасывал бомбы по курсу. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал данный инцидент провокацией.