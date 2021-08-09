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Члена партии «Яблоко» Шлосберга сняли с выборов в Госдуму

Ведомости

Мосгорсуд снял кандидатуру члена партии «Яблоко» Льва Шлосберга с выборов в Госдуму. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.

«Московский городской суд по административному иску кандидата в депутаты Государственной думы по одномандатному округу № 207 от партии «Зеленые» А. Пангаева принял решение об отмене моей регистрации как кандидата в депутаты Государственной думы в одномандатном округе», — рассказал политик.

Шлосберг назвал решение суда незаконным, необоснованным и «по существу неправовым». Пока оно не вступило в силу. Обжаловать его политик планирует в Первом апелляционным суде общей юрисдикции после 10 августа.

3 августа избирательная комиссия Псковской области сообщила на своей странице во «ВКонтакте» об исключении Шлосберга и другого представителя «Яблока» Николая Кузьмина из списка кандидатов в депутаты местного собрания депутатов седьмого созыва. Там объяснили, что в результате проверки обнаружилась причастность этих лиц «к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность».

В Telegram-канале Шлосберг пояснил, что этот вывод был сделан на основании того, что депутаты якобы участвовали в протестной акции в Пскове в поддержку Алексея Навального, организованной 23 января по всей России. 4 августа кандидатуры Шлосберга и Кузьмина восстановили, так как «решение Московского городского суда о запрете деятельности «Штабов Навального» и признании Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией, на основании которого политиков сняли с выборов 3 августа, еще не вступило в законную силу».

Первый апелляционный суд утвердил решение Мосгорсуда о признании ФБК, его юрлица «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ) и движения «Штабы Навального» запрещенными на территории РФ 4 августа. 6 августа Минюст официально включил их в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности.

Ранее по теме: Как прошли съезды партий «Новые люди» и «Яблоко»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных