Члена партии «Яблоко» Шлосберга сняли с выборов в Госдуму

В Telegram-канале Шлосберг пояснил, что этот вывод был сделан на основании того, что депутаты якобы участвовали в протестной акции в Пскове в поддержку Алексея Навального, организованной 23 января по всей России. 4 августа кандидатуры Шлосберга и Кузьмина восстановили, так как «решение Московского городского суда о запрете деятельности «Штабов Навального» и признании Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией, на основании которого политиков сняли с выборов 3 августа, еще не вступило в законную силу».