Члена партии «Яблоко» Шлосберга сняли с выборов в Госдуму
Мосгорсуд снял кандидатуру члена партии «Яблоко» Льва Шлосберга с выборов в Госдуму. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.
«Московский городской суд по административному иску кандидата в депутаты Государственной думы по одномандатному округу № 207 от партии «Зеленые» А. Пангаева принял решение об отмене моей регистрации как кандидата в депутаты Государственной думы в одномандатном округе», — рассказал политик.
Шлосберг назвал решение суда незаконным, необоснованным и «по существу неправовым». Пока оно не вступило в силу. Обжаловать его политик планирует в Первом апелляционным суде общей юрисдикции после 10 августа.
3 августа избирательная комиссия Псковской области сообщила на своей странице во «ВКонтакте» об исключении Шлосберга и другого представителя «Яблока» Николая Кузьмина из списка кандидатов в депутаты местного собрания депутатов седьмого созыва. Там объяснили, что в результате проверки обнаружилась причастность этих лиц «к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность».
В Telegram-канале Шлосберг пояснил, что этот вывод был сделан на основании того, что депутаты якобы участвовали в протестной акции в Пскове в поддержку Алексея Навального, организованной 23 января по всей России. 4 августа кандидатуры Шлосберга и Кузьмина восстановили, так как «решение Московского городского суда о запрете деятельности «Штабов Навального» и признании Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией, на основании которого политиков сняли с выборов 3 августа, еще не вступило в законную силу».
Первый апелляционный суд утвердил решение Мосгорсуда о признании ФБК, его юрлица «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ) и движения «Штабы Навального» запрещенными на территории РФ 4 августа. 6 августа Минюст официально включил их в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности.