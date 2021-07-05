Как прошли съезды партий «Новые люди» и «Яблоко»

Явлинский при подборе кадров стремится по-прежнему сохранить контроль над партией, понимая, что от него самого на выборах в Госдуму пользы не будет, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «В то же время он не хочет делать фронтменами списка партии на выборах каких-то неконтролируемых людей. Вместо этого список возглавляет слабая, никому не известная кандидатура Рыбакова. Ожидания, что «Яблоко» за счет списка кандидатов сможет собрать электорат Алексея Навального, не оправдались». «Яблоко» ориентировано на советскую интеллигенцию и по мере ее исчезновения исчезает и партия, которая была представителем ее, этой интеллигенции, интересов, говорит вице-президент РАПК Петр Быстров. Выбор лидера списка объясняется тем, что Рыбаков не сможет составить ему никакую конкуренцию внутри партии в отличие, к примеру, от бывшего яблочного главы ФАС, помощника председателя правительства Игоря Артемьева, имеющего опыт участия в выборах, отмечает Быстров. С нынешним списком у «Яблока» могут быть шансы на победу только в отдельных одномандатных округах – к примеру, на победу Марины Литвинович и Льва Шлосберга в Москве или Бориса Вишневского в Санкт-Петербурге, поскольку в этих городах у «Яблока» выше уровень поддержки, чем в среднем по стране.