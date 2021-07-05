Как прошли съезды партий «Новые люди» и «Яблоко»Ставка во время избирательной кампании делается на силу брендов
4 июля кандидатов в депутаты Госдумы выдвинули партии «Новые люди» и «Яблоко», которые надеются собрать голоса городского протестного электората.
«Яблоко» осталось без Явлинского
Список «Яблока» с 1993 г. вместе с соратниками семь раз вел на выборы сооснователь партии Григорий Явлинский, причем до 1999 г. делал это успешно. Теперь в общефедеральную часть списка по предложению Явлинского вошел всего один человек – нынешний председатель партии Николай Рыбаков. Явлинский взял самоотвод, назвав это шагом к обновлению партии.
Также яблочники отказались от выдвижения оппозиционных кандидатов, связанных с политиком Алексеем Навальным и его структурами. В Москве партия не выдвинула экс-руководителя столичного штаба Навального Олега Степанова (Мосгорсуд 9 июня признал штабы Навального экстремистской организацией, как и ФБК, ранее признанный НКО-иноагентом), муниципального депутата Дениса Шендеровича, который связал такое решение с поддержкой митингов в защиту Навального. Также «Яблоко» не выдвинуло бывшего фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло, который в 2019 г. работал в штабе соратницы Навального Любови Соболь.
В июне вступил в силу закон, который лишает пассивного избирательного права любых граждан, связанных с экстремистскими и террористическими организациями. Зампред партии Иван Большаков заявил «Ведомостям», что из-за новых законов выдвижение людей, связанных с Навальным, может привести к снятию с выборов всех кандидатов «Яблока». Юрист Антон Рудаков говорит, что из вступивших в силу поправок к избирательному законодательству не следует, что выдвижение таких кандидатов партией несет угрозу всему списку кандидатов. Рудаков пояснил, что кандидат несет «личную юридическую ответственность» во время регистрации на выборах. В случае снятия части кандидатов с выборов из-за новых норм закона партия могла понести лишь политические и репутационные партии, добавляет Рудаков.
Явлинский при подборе кадров стремится по-прежнему сохранить контроль над партией, понимая, что от него самого на выборах в Госдуму пользы не будет, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «В то же время он не хочет делать фронтменами списка партии на выборах каких-то неконтролируемых людей. Вместо этого список возглавляет слабая, никому не известная кандидатура Рыбакова. Ожидания, что «Яблоко» за счет списка кандидатов сможет собрать электорат Алексея Навального, не оправдались». «Яблоко» ориентировано на советскую интеллигенцию и по мере ее исчезновения исчезает и партия, которая была представителем ее, этой интеллигенции, интересов, говорит вице-президент РАПК Петр Быстров. Выбор лидера списка объясняется тем, что Рыбаков не сможет составить ему никакую конкуренцию внутри партии в отличие, к примеру, от бывшего яблочного главы ФАС, помощника председателя правительства Игоря Артемьева, имеющего опыт участия в выборах, отмечает Быстров. С нынешним списком у «Яблока» могут быть шансы на победу только в отдельных одномандатных округах – к примеру, на победу Марины Литвинович и Льва Шлосберга в Москве или Бориса Вишневского в Санкт-Петербурге, поскольку в этих городах у «Яблока» выше уровень поддержки, чем в среднем по стране.
Кого предложили «Новые люди»
«Новые люди» во главу своего списка поставили двух человек: председателя созданной в 2020 г. партии – владельца косметической компании Faberlic Алексея Нечаева и экс-мэр Якутска, советницу Нечаева по региональной политике Сардану Авксентьеву. В одномандатных округах оба выдвигаться не стали, т. е. провести список в Госдуму для них единственный способ получить мандаты. Бывший бизнес-партнер Нечаева по Faberlic зампред партии Александр Даванков возглавил региональную группу «Новых людей» в Санкт-Петербурге. Группу в Москве поведет бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН», продюсер промоутерской компании Fight Nights Global, экс-зампред правительства Калмыкии Сангаджи Тарбаев. Он же выдвинет свою кандидатуру в Кунцевском округе Москвы. Бывших представителей «Единой России» в списке практически нет, хотя региональную группу по Дальнему Востоку возглавила депутат гордумы Владивостока (фракция «Единая Россия») Роза Чемерис, которая в мае снялась с праймериз единороссов. Это для нее не первая смена партии: в 2018 г. она участвовала в губернаторских выборах в Приморье от партии «За женщин России».
При этом среди кандидатов немало выпускников факультета «Капитаны» в РЭУ им. Плеханова, который создавался с участием Нечаева (некоторые из них сейчас возглавляют региональные отделения партии), и людей, связанных с Faberlic. Некоторые новые кандидаты на съезде делали весьма неоднозначные заявления – например, психолог Клеопатра Орлова, выдвигающаяся в Госдуму по округу в Подмосковье, заявила: «Главное – что мы ценим людей больше, чем новые кроссовки», а также рассказала, что, когда только пришла в партию, сообщила, что хочет стать «депутатом правительства», правда, потом ей объяснили, что такого не бывает.
«Новые люди» призваны представлять интересы нового креативного класса, но размеры этого класса меньше 5%, которые нужны для прохождения в Госдуму, говорит Быстров. Кадрово список этой партии выглядит ярче яблочного, к примеру за счет Авксентьевой, говорит эксперт, многое будет зависеть от того, дадут ли ей быть лицом партии в СМИ и интернете. У партии ставка будет делаться на раскрутку бренда партии как такового, а не кандидатов, что логично с точки зрения технологий сетевого маркетинга, говорит Виноградов. «Но мощных символических фигур, которые бы заставили колеблющийся электорат прийти на выборы и за них проголосовать, в списке не появилось», – добавляет эксперт.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов