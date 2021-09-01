Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Лавров рассказал, что помешало ввести безвизовый режим для граждан Грузии

Ведомости

Москва хотела ввести безвизовый режим для граждан Грузии, но этому помешала «грубая провокация» в отношении российских парламентариев в июне 2019 г., заявил глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с первокурсниками МГИМО.

«У нас было намерение ответить грузинскому соседу, когда они ввели безвизовый режим для наших граждан. Мы поначалу присматривались к тому, что происходит. Где-то полтора года назад мы были готовы тоже объявить о безвизовом режиме для грузинских граждан, но тут произошла грубая провокация против российской парламентской делегации», — сказал Лавров во время выступления, трансляция которого велась на официальной странице МИД в Facebook.

По его словам, сейчас у России с Грузией «отношений практически нет, есть секции интересов», а «дипломатические отношения по сути разорваны по инициативе Тбилиси», однако между странами, несмотря на политическое отчуждение, идет интенсивная торговля. Он отметил, что российские туристы активно посещают Грузию.

Москва готова восстановить отношения с Тбилиси и не раз выражала готовность сделать это. «Если Грузия действительно хочет не разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять покровительство Запада, а хочет с нами как со своим соседом нормально жить, мы к этому готовы в любой момент», — подчеркнул Лавров.

Антироссийские выступления в Грузии произошли в июне 2019 г. Поводом для них стало появление в грузинском парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова, которому согласно протоколу Межпарламентской ассамблеи православия (Гаврилов – ее президент) было предоставлено кресло председателя парламента Грузии. В грузинских СМИ также распространялась информация, в том числе, о том, что Гаврилов участвовал в грузино-абхазской войне в 1992-1993 гг. на стороне Абхазии, что сам депутат отрицал. Москва в ответ на выступления ввела с 8 июля запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который сохраняется до сих пор.

В апреле 2021 г. грузинские активисты под предлогом того, что телеведущий Владимир Познер якобы поддерживает «оккупацию» Абхазии и Южной Осетии, провели демонстрацию у бутика-отеля Vinotel в Тбилиси, где российский телеведущий и его друзья собрались накануне дня его рождения. Познера грузинские власти также оштрафовали за нарушение коронавирусных ограничений, в итоге ведущему пришлось уехать раньше запланированного. После этого в Кремле заявили, что Грузия «опасна» для российских граждан.

Ранее по теме: Песков заявил об опасности Грузии для российских граждан

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных