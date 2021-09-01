Лавров рассказал, что помешало ввести безвизовый режим для граждан Грузии

Антироссийские выступления в Грузии произошли в июне 2019 г. Поводом для них стало появление в грузинском парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова, которому согласно протоколу Межпарламентской ассамблеи православия (Гаврилов – ее президент) было предоставлено кресло председателя парламента Грузии. В грузинских СМИ также распространялась информация, в том числе, о том, что Гаврилов участвовал в грузино-абхазской войне в 1992-1993 гг. на стороне Абхазии, что сам депутат отрицал. Москва в ответ на выступления ввела с 8 июля запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который сохраняется до сих пор.