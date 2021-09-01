Лавров рассказал, что помешало ввести безвизовый режим для граждан Грузии
Москва хотела ввести безвизовый режим для граждан Грузии, но этому помешала «грубая провокация» в отношении российских парламентариев в июне 2019 г., заявил глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с первокурсниками МГИМО.
«У нас было намерение ответить грузинскому соседу, когда они ввели безвизовый режим для наших граждан. Мы поначалу присматривались к тому, что происходит. Где-то полтора года назад мы были готовы тоже объявить о безвизовом режиме для грузинских граждан, но тут произошла грубая провокация против российской парламентской делегации», — сказал Лавров во время выступления, трансляция которого велась на официальной странице МИД в Facebook.
По его словам, сейчас у России с Грузией «отношений практически нет, есть секции интересов», а «дипломатические отношения по сути разорваны по инициативе Тбилиси», однако между странами, несмотря на политическое отчуждение, идет интенсивная торговля. Он отметил, что российские туристы активно посещают Грузию.
Москва готова восстановить отношения с Тбилиси и не раз выражала готовность сделать это. «Если Грузия действительно хочет не разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять покровительство Запада, а хочет с нами как со своим соседом нормально жить, мы к этому готовы в любой момент», — подчеркнул Лавров.
Антироссийские выступления в Грузии произошли в июне 2019 г. Поводом для них стало появление в грузинском парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова, которому согласно протоколу Межпарламентской ассамблеи православия (Гаврилов – ее президент) было предоставлено кресло председателя парламента Грузии. В грузинских СМИ также распространялась информация, в том числе, о том, что Гаврилов участвовал в грузино-абхазской войне в 1992-1993 гг. на стороне Абхазии, что сам депутат отрицал. Москва в ответ на выступления ввела с 8 июля запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который сохраняется до сих пор.
В апреле 2021 г. грузинские активисты под предлогом того, что телеведущий Владимир Познер якобы поддерживает «оккупацию» Абхазии и Южной Осетии, провели демонстрацию у бутика-отеля Vinotel в Тбилиси, где российский телеведущий и его друзья собрались накануне дня его рождения. Познера грузинские власти также оштрафовали за нарушение коронавирусных ограничений, в итоге ведущему пришлось уехать раньше запланированного. После этого в Кремле заявили, что Грузия «опасна» для российских граждан.