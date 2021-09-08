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Зеленский внес в список антироссийских санкций еще двух человек

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на три года в отношении подполковника Вооруженных сил России Ивана Кузнецова и жительницы Крыма. Такие указы опубликованы на сайте президента. Санкции предусматривают блокирование активов и ограничение торговых операций. Также они не смогут выводить капитал за пределы Украины.

В документах говорится, что Кузнецов принимал участие в боевых действиях в Сирии. В его отношении вводятся экономические санкции, такие как ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине, аннулирование специальных разрешений на пользование недрами и т. д. Также Кузнецова лишили государственных наград Украины.

Жительнице Крыма власти Украины временно ограничили право пользоваться и распоряжаться имуществом. Также власти будут предотвращать вывод ее капиталов за пределы Украины.

В марте Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против 23 россиян и 81 российской организации. В начале апреля президент Украины утвердил санкции против еще 77 российских предприятий, а также Россотрудничества. В мае Зеленский также объявлял о бессрочном продлении масштабных санкций против более 600 российских физлиц. В их число вошли глава Крыма Сергей Аксенов и главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных