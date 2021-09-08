Зеленский внес в список антироссийских санкций еще двух человек
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на три года в отношении подполковника Вооруженных сил России Ивана Кузнецова и жительницы Крыма. Такие указы опубликованы на сайте президента. Санкции предусматривают блокирование активов и ограничение торговых операций. Также они не смогут выводить капитал за пределы Украины.
В документах говорится, что Кузнецов принимал участие в боевых действиях в Сирии. В его отношении вводятся экономические санкции, такие как ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине, аннулирование специальных разрешений на пользование недрами и т. д. Также Кузнецова лишили государственных наград Украины.
Жительнице Крыма власти Украины временно ограничили право пользоваться и распоряжаться имуществом. Также власти будут предотвращать вывод ее капиталов за пределы Украины.
В марте Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против 23 россиян и 81 российской организации. В начале апреля президент Украины утвердил санкции против еще 77 российских предприятий, а также Россотрудничества. В мае Зеленский также объявлял о бессрочном продлении масштабных санкций против более 600 российских физлиц. В их число вошли глава Крыма Сергей Аксенов и главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.