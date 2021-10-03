Правящая партия в Грузии опережает сторонников Саакашвили

По результатом подсчета 99,92% бюллетеней партия «Грузинская мечта» набирает 46,5% голосов на выборах в органы местного самоуправления, а за партию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» проголосовали 30,7% избирателей.