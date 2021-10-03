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Правящая партия в Грузии опережает сторонников Саакашвили

Ведомости

По результатом подсчета 99,92% бюллетеней партия «Грузинская мечта» набирает 46,5% голосов на выборах в органы местного самоуправления, а за партию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» проголосовали 30,7% избирателей.

По данным Центральной избирательной комиссии страны, третье место по результатам подсчета почти всех бюллетеней занимает партия «За Грузию» с 7,79% голосов. 

Выборы в Грузии состоялись 2 октября. Гражданам предстояло выбрать более 2000 членов местных органов самоуправления и мэров 64 городов.

Голосование прошло спокойно и организованно, но с отдельными инцидентами, заявил глава наблюдательской миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Альберт Йонсон, сообщают РИА Новости. 

Ранее Михаил Саакашвили, задержанный в Тбилиси после незаконного пересечения границы, призвал своих сторонников прийти на выборы. В тюрьме экс-президент Грузии объявил голодовку.

Саакашвили планировал устроить в стране государственный переворот. Об этом журналистам заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных