Правящая партия в Грузии опережает сторонников Саакашвили
По результатом подсчета 99,92% бюллетеней партия «Грузинская мечта» набирает 46,5% голосов на выборах в органы местного самоуправления, а за партию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» проголосовали 30,7% избирателей.
По данным Центральной избирательной комиссии страны, третье место по результатам подсчета почти всех бюллетеней занимает партия «За Грузию» с 7,79% голосов.
Выборы в Грузии состоялись 2 октября. Гражданам предстояло выбрать более 2000 членов местных органов самоуправления и мэров 64 городов.
Голосование прошло спокойно и организованно, но с отдельными инцидентами, заявил глава наблюдательской миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Альберт Йонсон, сообщают РИА Новости.
Ранее Михаил Саакашвили, задержанный в Тбилиси после незаконного пересечения границы, призвал своих сторонников прийти на выборы. В тюрьме экс-президент Грузии объявил голодовку.
Саакашвили планировал устроить в стране государственный переворот. Об этом журналистам заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.