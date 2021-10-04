В Кремле ожидают отмены блокировки «Комсомольской правды» в Белоруссии
В Кремле не имеют данных о задержании журналиста «Комсомольской правды» в Белоруссии Геннадия Можейко на территории России, однако не согласны с блокировкой сайта и будут добиваться восстановления его вещания. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря, арест журналиста является внутрибелорусским делом, так как это белорусский гражданин. «Де-юре мы не имеем возможности через наше диппредставительство какие-то наводить справки или тем более заниматься защитой интересов. Все-таки речь идет о том, что задержанный – гражданин Белоруссии — находится у специальных служб Белоруссии», — сказал Песков, отметив, что Кремль не знает деталей задержания. Говоря об информированности Путина о произошедшем, Песков сказал, что в дайджестах, которые готовятся для президента, «имеется вся информация, которая широко публиковалась».
Комментируя блокировку сайта газеты в Белоруссии, Песков сказал, что Кремль обозначил свою позицию и ожидает отмены ограничений. По его словам, Кремль «будет разбираться» с ситуацией и делать это «в диалоге с белорусской стороной», так как с ней у Москвы «партнерские отношения» и есть возможность «аргументировано доносить свою позицию о неприятии подобных ограничений в отношении нашего СМИ».
«Пока мы не можем сказать, что есть ощущение, что нас слышат, потому что по-прежнему деятельность «Комсомольской правды» в Белоруссии заблокирована. В любом случае речь идет об аресте журналиста, и, конечно, если это связано с его журналистской деятельностью, то безусловно нельзя одобрять такие действия», — добавил Песков. Говоря непосредственно о задержании журналиста издания Можейко, пресс-секретарь заявил, что в Кремле не могут однозначно подтвердить, что это произошло в России.
29 сентября доступ к сайту российского издания на территории республики был ограничен. Решение о блокировке приняла Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности Беларуси. Министерство информации мотивировало решение тем, что на сайте газеты была опубликована информация, способствующая «формированию источников угроз национальной безопасности». Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин связывал блокировку сайта с публикацией Можейко материала об обвиняемом в убийстве сотрудника КГБ в Минске, которое, по данным белорусских властей, совершил программист Андрей Зельцер. Можейко, в частности, опубликовал воспоминания одноклассницы Зельцера. Сунгоркин сообщал, что газета обращалось по поводу блокировки к властям республики, в том числе к президенту Лукашенко, однако безрезультатно.