В Кремле ожидают отмены блокировки «Комсомольской правды» в Белоруссии

«Пока мы не можем сказать, что есть ощущение, что нас слышат, потому что по-прежнему деятельность «Комсомольской правды» в Белоруссии заблокирована. В любом случае речь идет об аресте журналиста, и, конечно, если это связано с его журналистской деятельностью, то безусловно нельзя одобрять такие действия», — добавил Песков. Говоря непосредственно о задержании журналиста издания Можейко, пресс-секретарь заявил, что в Кремле не могут однозначно подтвердить, что это произошло в России.