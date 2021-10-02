«Комсомольская правда» сообщила о задержании журналиста белорусской редакции
«Комсомольская правда» подтвердила задержание журналиста Геннадия Можейко. Подробности произошедшего опубликованы в Telegram-канале издания.
Мать Можейко рассказала «Комсомольской правде», что 1 октября в квартире по месту его жительства в Белоруссии прошел обыск. В постановлении были указаны две статьи Уголовного кодекса: о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (ч. 3 ст. 130 УК Беларуси) и об оскорблении представителя власти (ст. 369 УК). Журналиста во время обыска дома не было.
По информации матери журналиста, он сейчас находится в изоляторе на Окрестина в Минске.
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин ранее говорил, что у редакции нет информации о местонахождении сотрудника, писали «РИА Новости». Можейко, по данным газеты, является автором публикации воспоминаний одноклассницы минского программиста Андрея Зельцера, который, по версии властей, убил офицера спецподразделения белорусского КГБ при штурме квартиры.
Доступ к сайту российского издания на территории республики был ограничен 29 октября. Решение о блокировке приняла Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности Беларуси. Министерство информации мотивировало решение тем, что на сайте газеты была опубликована информация, способствующая «формированию источников угроз национальной безопасности». Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин связывал блокировку сайта с этой публикацией. Журналист сообщал, что газета обращалось по поводу блокировки к властям республики, в том числе к президенту Лукашенко, однако безрезультатно.
В Кремле накануне сообщили, что не согласны с решением белорусских властей заблокировать доступ к сайту «Комсомольской правды» в Белоруссии. «Мы категорически не согласны с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципа свободы СМИ», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также говорил, что Москва ожидает от Минска «обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Белоруссии».