Google грозит еще один штраф на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Google грозит новый штраф в России размером 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации, следует из картотеки суда.
Так, в мировой суд Таганского района Москвы поступило два протокола на американскую корпорацию по обвинению в отказе удалить информацию в соответствии с российским законодательством (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Эта часть статьи предполагает наказание для юрлиц в виде штрафа до 4 млн руб.
Судебное заседание по обоим протоколам назначено на 8 ноября: один был принят в производство в пятницу, другой был зарегистрирован еще в сентябре, однако производство по нему было отложено для ознакомления ответчика с материалами дела.
В конце сентября мировой районный суд назначил Google еще два штрафа за неудаление запрещенной информации на общую сумму 6,5 млн руб. Всего с начала года компании были выписаны штрафы на 39 млн руб. По мнению Роскомнадзора, компания не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный в стране контент, а также лидирует по количеству неудаленного противоправного контента. Ранее многомиллионные штрафы в России также получили YouTube, Facebook, TikTok и Twitter.