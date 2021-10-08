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Google грозит еще один штраф на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Ведомости

Google грозит новый штраф в России размером 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации, следует из картотеки суда.

Так, в мировой суд Таганского района Москвы поступило два протокола на американскую корпорацию по обвинению в отказе удалить информацию в соответствии с российским законодательством (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Эта часть статьи предполагает наказание для юрлиц в виде штрафа до 4 млн руб.

Судебное заседание по обоим протоколам назначено на 8 ноября: один был принят в производство в пятницу, другой был зарегистрирован еще в сентябре, однако производство по нему было отложено для ознакомления ответчика с материалами дела.

В конце сентября мировой районный суд назначил Google еще два штрафа за неудаление запрещенной информации на общую сумму 6,5 млн руб. Всего с начала года компании были выписаны штрафы на 39 млн руб. По мнению Роскомнадзора, компания не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный в стране контент, а также лидирует по количеству неудаленного противоправного контента. Ранее многомиллионные штрафы в России также получили YouTube, Facebook, TikTok и Twitter.

Ранее по теме: Суд постановил принудительно взыскать с Facebook 26 млн рублей штрафов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных