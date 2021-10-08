Будущая правящая коалиция в ФРГ может запретить строительство новых газопроводов

Как отмечает Spiegel, СДПГ считает трубопровод «проектом престижа», тогда как «зеленые» и либералы выступали или против него, или за мораторий на его строительство. Брюссель же, как ожидается, вынесет свой вердикт в отношении эксплуатации газопровода в следующем году, то есть уже после формирования коалиции.