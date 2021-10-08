Будущая правящая коалиция в ФРГ может запретить строительство новых газопроводов
Участники переговоров по созданию новой правящей коалиции в Германии намерены включить в итоговый договор запрет на строительство новых газопроводов, идущих в страну, передает журнал Spiegel со ссылкой на осведомленные источники.
Как рассказали источники издания, это планируется сделать для того, чтобы повысить независимость системы энергоснабжения Германии и достичь заявленных целей по углеродной нейтральности. Сообщается, что в рамках коалиционной договоренности, если такая будет заключена, поставщиков обяжут соблюдать минимальный уровень заполненности хранилищ газом, а также будет расширено энергетическое партнерство с Украиной.
О готовности провести зондирующие переговоры о формировании коалиции под руководством Социал-демократической партии (СДПГ) сообщили в среду партия «Союз-90»/«зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).
При этом все три партии не намерены препятствовать выдаче разрешения на эксплуатацию «Северного потока — 2», также они решили временно отложить обсуждение реализации проекта, потому что считают его «щекотливой темой».
Как отмечает Spiegel, СДПГ считает трубопровод «проектом престижа», тогда как «зеленые» и либералы выступали или против него, или за мораторий на его строительство. Брюссель же, как ожидается, вынесет свой вердикт в отношении эксплуатации газопровода в следующем году, то есть уже после формирования коалиции.