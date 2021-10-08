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Будущая правящая коалиция в ФРГ может запретить строительство новых газопроводов

Ведомости

Участники переговоров по созданию новой правящей коалиции в Германии намерены включить в итоговый договор запрет на строительство новых газопроводов, идущих в страну, передает журнал Spiegel со ссылкой на осведомленные источники.

Как рассказали источники издания, это планируется сделать для того, чтобы повысить независимость системы энергоснабжения Германии и достичь заявленных целей по углеродной нейтральности. Сообщается, что в рамках коалиционной договоренности, если такая будет заключена, поставщиков обяжут соблюдать минимальный уровень заполненности хранилищ газом, а также будет расширено энергетическое партнерство с Украиной.

О готовности провести зондирующие переговоры о формировании коалиции под руководством Социал-демократической партии (СДПГ) сообщили в среду партия «Союз-90»/«зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).

При этом все три партии не намерены препятствовать выдаче разрешения на эксплуатацию «Северного потока — 2», также они решили временно отложить обсуждение реализации проекта, потому что считают его «щекотливой темой».

Как отмечает Spiegel, СДПГ считает трубопровод «проектом престижа», тогда как «зеленые» и либералы выступали или против него, или за мораторий на его строительство. Брюссель же, как ожидается, вынесет свой вердикт в отношении эксплуатации газопровода в следующем году, то есть уже после формирования коалиции.

Ранее по теме: Financial Times связала падение цен на газ с выступлением Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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