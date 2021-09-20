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«Зеленые»: марш сквозь принципы

Какие правительственные коалиции возможны по итогам выборов в Германии
Светлана Погорельская , доктор философии Боннского университета, с. н. с. ИНИОН РАН
Michele Tantussi / Reuters

Предвыборная кампания в ФРГ движется к своему финишу. Согласно последним данным, большинство, нужное для продолжения коалиции ХДС/ХСС – СДПГ, не набирается.

Две крупнейшие «народные» партии – консерваторы и социал-демократы – заранее ищут партнеров для коалиций. Подходящей партией каждой из них кажутся зеленые. Возможна как консервативно-либерально-зеленая коалиция, так и союз социал-демократов, либералов и зеленых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных