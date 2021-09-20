«Зеленые»: марш сквозь принципы

«Зеленые»: марш сквозь принципыКакие правительственные коалиции возможны по итогам выборов в Германии
Предвыборная кампания в ФРГ движется к своему финишу. Согласно последним данным, большинство, нужное для продолжения коалиции ХДС/ХСС – СДПГ, не набирается.
Две крупнейшие «народные» партии – консерваторы и социал-демократы – заранее ищут партнеров для коалиций. Подходящей партией каждой из них кажутся зеленые. Возможна как консервативно-либерально-зеленая коалиция, так и союз социал-демократов, либералов и зеленых.
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