«Зеленые»: марш сквозь принципы

Две крупнейшие «народные» партии – консерваторы и социал-демократы – заранее ищут партнеров для коалиций. Подходящей партией каждой из них кажутся зеленые. Возможна как консервативно-либерально-зеленая коалиция, так и союз социал-демократов, либералов и зеленых.