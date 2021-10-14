Главу «Альянса врачей» Васильеву приговорили к году ограничения свободы

В сентябре Васильева, которая ранее активно поддерживала Навального и его структуры, в ожидании приговора публично объявила, что просит больше не ассоциировать ее и «Альянс врачей» с Фондом борьбы с коррупцией (проект Навального, признан экстремистской организацией летом 2020-го и позже ликвидирован). Врач раскритиковала ближайших сторонников Навального, включая Леонида Волкова, Ивана Жданова и Марию Певчих, которые стали фигурантами нескольких уголовных дел в России и сейчас проживают в Европе. Соратники Навального убеждены, что Васильева сделала это заявление под давлением силовиков.