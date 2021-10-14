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Главу «Альянса врачей» Васильеву приговорили к году ограничения свободы

Ведомости

Глава профсоюза «Альянс врачей» (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) Анастасия Васильева приговорена к одному году ограничения свободы. Об этом сообщила 14 октября пресс-служба Преображенского суда Москвы.

Васильевой запрещено в течение года покидать жилье с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы. Она также должна будет отмечаться в инспекции два раза в месяц. Команда Васильевой пообещала обжаловать приговор.

Васильева — врач-офтальмолог, основавшая «Альянс врачей» в 2018 г. — была приговорена по так называемому «санитарному делу», по которому проходило еще восемь фигурантов. Это дело возбудили после несогласованных акций в Москве и других городах России в поддержку Алексея Навального, прошедших 23 января после его задержания.

Всем фигурантам были предъявлены обвинения в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Для Васильевой гособвинение запрашивало 1 год и 8 месяцев ограничения свободы. Ранее Олег Навальный получил год лишения свободы условно, остальные были приговорены к ограничению, а не лишению свободы.

В сентябре Васильева, которая ранее активно поддерживала Навального и его структуры, в ожидании приговора публично объявила, что просит больше не ассоциировать ее и «Альянс врачей» с Фондом борьбы с коррупцией (проект Навального, признан экстремистской организацией летом 2020-го и позже ликвидирован). Врач раскритиковала ближайших сторонников Навального, включая Леонида Волкова, Ивана Жданова и Марию Певчих, которые стали фигурантами нескольких уголовных дел в России и сейчас проживают в Европе. Соратники Навального убеждены, что Васильева сделала это заявление под давлением силовиков.

Ранее по теме: Минюст признал близкий к Алексею Навальному профсоюз «Альянс врачей» иноагентом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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