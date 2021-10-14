Главу «Альянса врачей» Васильеву приговорили к году ограничения свободы
Глава профсоюза «Альянс врачей» (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) Анастасия Васильева приговорена к одному году ограничения свободы. Об этом сообщила 14 октября пресс-служба Преображенского суда Москвы.
Васильевой запрещено в течение года покидать жилье с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы. Она также должна будет отмечаться в инспекции два раза в месяц. Команда Васильевой пообещала обжаловать приговор.
Васильева — врач-офтальмолог, основавшая «Альянс врачей» в 2018 г. — была приговорена по так называемому «санитарному делу», по которому проходило еще восемь фигурантов. Это дело возбудили после несогласованных акций в Москве и других городах России в поддержку Алексея Навального, прошедших 23 января после его задержания.
Всем фигурантам были предъявлены обвинения в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Для Васильевой гособвинение запрашивало 1 год и 8 месяцев ограничения свободы. Ранее Олег Навальный получил год лишения свободы условно, остальные были приговорены к ограничению, а не лишению свободы.
В сентябре Васильева, которая ранее активно поддерживала Навального и его структуры, в ожидании приговора публично объявила, что просит больше не ассоциировать ее и «Альянс врачей» с Фондом борьбы с коррупцией (проект Навального, признан экстремистской организацией летом 2020-го и позже ликвидирован). Врач раскритиковала ближайших сторонников Навального, включая Леонида Волкова, Ивана Жданова и Марию Певчих, которые стали фигурантами нескольких уголовных дел в России и сейчас проживают в Европе. Соратники Навального убеждены, что Васильева сделала это заявление под давлением силовиков.