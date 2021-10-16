Новак заявил, что Европе придется бороться за российский газ

«Мы готовы к диалогу. Об этом и президент говорил. Мы готовы разговаривать с нашими европейскими партнерами, и здесь речь идет не только о текущем газовом сезоне. Не исключено, что такая ситуация может повториться. Сегодня в подземных газовых хранилищах не хватает в Европе примерно 25 млрд кубометров газа, и надо что-то с этим делать. Но теперь, упустив время, за надежный российский трубопроводный газ европейцам, похоже, надо будет побороться», — сказал Новак.