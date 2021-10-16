Новак заявил, что Европе придется бороться за российский газ
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в Европе возможно повторение энергетического кризиса и нужно предпринимать меры, чтобы его избежать. Сегодня в подземных газовых хранилищах в Европе не хватает примерно 25 млрд кубометров газа, сказал Новак в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы готовы к диалогу. Об этом и президент говорил. Мы готовы разговаривать с нашими европейскими партнерами, и здесь речь идет не только о текущем газовом сезоне. Не исключено, что такая ситуация может повториться. Сегодня в подземных газовых хранилищах не хватает в Европе примерно 25 млрд кубометров газа, и надо что-то с этим делать. Но теперь, упустив время, за надежный российский трубопроводный газ европейцам, похоже, надо будет побороться», — сказал Новак.
Вице-премьер также назвал подход Украины «иждивенческим» и отметил, что сложившаяся ситуация вызывает удивление.
«Не только "спасибо" не сказали, но и ведут себя, как будто им кто-то постоянно что-то должен. Россия должна что-то, Европа должна, Соединенные Штаты Америки должны. Чисто иждивенческий подход. Вот вы обязаны использовать нашу газотранспортную систему, вы обязаны поставлять в Европу, чтобы мы могли реверсом брать оттуда. Возникает вопрос, а почему вы не берете напрямую газ из Российской Федерации, тот же газ, который вы отбираете во время транзита, и, соответственно, платите за него на 20-30% дороже?» – подчеркнул Александр Новак.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что увеличение поставок газа в этом году через газотранспортную систему Украины сверх контрактных обязательств составит порядка 10%.
Затем на Украине опровергли заявления о росте транзита российского газа. Действующий контракт предусматривает ежедневную транспортировку 109 млн куб. м топлива, а физически в данный момент транспортируется 85,9 млн куб. м газа в сутки, говорил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.