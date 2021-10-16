Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Новак заявил, что Европе придется бороться за российский газ

Ведомости

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в Европе возможно повторение энергетического кризиса и нужно предпринимать меры, чтобы его избежать. Сегодня в подземных газовых хранилищах в Европе не хватает примерно 25 млрд кубометров газа, сказал Новак в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы готовы к диалогу. Об этом и президент говорил. Мы готовы разговаривать с нашими европейскими партнерами, и здесь речь идет не только о текущем газовом сезоне. Не исключено, что такая ситуация может повториться. Сегодня в подземных газовых хранилищах не хватает в Европе примерно 25 млрд кубометров газа, и надо что-то с этим делать. Но теперь, упустив время, за надежный российский трубопроводный газ европейцам, похоже, надо будет побороться», — сказал Новак. 

Вице-премьер также назвал подход Украины «иждивенческим» и отметил, что сложившаяся ситуация вызывает удивление.

Ранее по теме: Новак сообщил о рекордном потреблении газа в России

«Не только "спасибо" не сказали, но и ведут себя, как будто им кто-то постоянно что-то должен. Россия должна что-то, Европа должна, Соединенные Штаты Америки должны. Чисто иждивенческий подход. Вот вы обязаны использовать нашу газотранспортную систему, вы обязаны поставлять в Европу, чтобы мы могли реверсом брать оттуда. Возникает вопрос, а почему вы не берете напрямую газ из Российской Федерации, тот же газ, который вы отбираете во время транзита, и, соответственно, платите за него на 20-30% дороже?» – подчеркнул Александр Новак.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что увеличение поставок газа в этом году через газотранспортную систему Украины сверх контрактных обязательств составит порядка 10%. 

Затем на Украине опровергли заявления о росте транзита российского газа. Действующий контракт предусматривает ежедневную транспортировку 109 млн куб. м топлива, а физически в данный момент транспортируется 85,9 млн куб. м газа в сутки, говорил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных