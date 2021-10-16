Новак сообщил о рекордном потреблении газа в России
В текущем году Россия установит рекорд по внутренним объемам потребления газа, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» вице-премьер России Александр Новак.
«У нас, кстати, я хочу отметить, что в России тоже в этом году рекордные показатели потребления газа. Внутри страны. В том числе это связано с активным восстановлением экономики в посткризисный период», — сказал Новак в программе «Вести в субботу» в интервью Сергею Брилеву.
По словам Новака, на ситуацию повлияли маловодность, снижение выработки электроэнергии гидроэлектростанциями и последствия прошедшей длительной и холодной зимы. При этом Россия готова рассмотреть возможность дополнительных поставок газа в Европу, но заявок от стран ЕС пока не поступало, отметил вице-премьер.
В середине августа стоимость газа в Европе впервые в истории превысила $600 за 1000 кубометров и продолжила расти, в итоге к началу октября достигнув более чем $1900. После заявления президента России Владимира Путина, что Россия готова помочь Европе с газовым кризисом, газовые котировки стали снижаться. Одна из причин роста цен — дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума — 75% против 94% в прошлом году.
Заявления, что Россия не расширяет поставки газа в Европу, чтобы повлиять на нее для увеличения доли долгосрочных контрактов и ускорения сертификации трубопровода «Северный поток — 2», неверны, ранее сообщил в интервью радиостанции Business FM вице-премьер Александр Новак.
Говоря о ситуации с газом в Европе, Новак назвал одной из причин удорожания топлива действия трейдеров, которые «разгоняют цены, понимая, что на этом можно заработать». Стоимость топлива сейчас «неадекватная» даже при текущем балансе спроса и предложения, подчеркнул он.