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Новак сообщил о рекордном потреблении газа в России

Ведомости

В текущем году Россия установит рекорд по внутренним объемам потребления газа, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» вице-премьер России Александр Новак.

«У нас, кстати, я хочу отметить, что в России тоже в этом году рекордные показатели потребления газа. Внутри страны. В том числе это связано с активным восстановлением экономики в посткризисный период», — сказал Новак в программе «Вести в субботу» в интервью Сергею Брилеву.

По словам Новака, на ситуацию повлияли маловодность, снижение выработки электроэнергии гидроэлектростанциями и последствия прошедшей длительной и холодной зимы. При этом Россия готова рассмотреть возможность дополнительных поставок газа в Европу, но заявок от стран ЕС пока не поступало, отметил вице-премьер.

В середине августа стоимость газа в Европе впервые в истории превысила $600 за 1000 кубометров и продолжила расти, в итоге к началу октября достигнув более чем $1900. После заявления президента России Владимира Путина, что Россия готова помочь Европе с газовым кризисом, газовые котировки стали снижаться. Одна из причин роста цен — дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума — 75% против 94% в прошлом году.

Заявления, что Россия не расширяет поставки газа в Европу, чтобы повлиять на нее для увеличения доли долгосрочных контрактов и ускорения сертификации трубопровода «Северный поток — 2», неверны, ранее сообщил в интервью радиостанции Business FM вице-премьер Александр Новак.

Говоря о ситуации с газом в Европе, Новак назвал одной из причин удорожания топлива действия трейдеров, которые «разгоняют цены, понимая, что на этом можно заработать». Стоимость топлива сейчас «неадекватная» даже при текущем балансе спроса и предложения, подчеркнул он. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных