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В Госдепе США расследуют действия администрации Байдена по выводу войск из Афганистана

Ведомости

Госдепартамент США начал расследование действий администрации президента Джо Байдена, связанных с выводом американского контингента из Афганистана. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в ведомстве и американском конгрессе.

По данным издания, расследование возглавит генеральный инспектор Госдепартамента Дайана Шоу. Она уже уведомила об этом шаге госсекретаря Энтони Блинкена и глав комитетов обеих палат Конгресса по международным отношениям и разведке.

Шоу проверит программу Госдепартамента по выдаче специальных иммигрантских виз, процесс переселения афганских беженцев и экстренную эвакуацию сотрудников американского дипкорпуса из Кабула. Представитель генерального инспектора подтвердил основные детали, но заявил, что начатая процедура не соответствует техническому определению «расследования» и считается «проверкой», о чем и были уведомлены члены Конгресса.

США и их союзники вторглись в Афганистан в 2001 г., вскоре после терактов 11 сентября, под предлогом борьбы с террористами, которых якобы укрывало правительство контролировавшего в то время страну «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России). Несмотря на свержение талибов осенью 2001-го, полностью группировку разгромить так и не удалось.

В апреле 2021 г. Байден объявил, что США выведут свои войска из страны спустя 20 лет. Уже в начале мая талибы начали наступательную операцию против правительственных войск Афганистана, к 14 августа контролировали 90% территории страны, а на следующий день заняли столицу, Кабул. Это привело к панике и бегству из города иностранцев и афганцев, помогавших западным военным. Около 50 человек погибли во время эвакуации в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны. 26 августа в аэропорту произошел взрыв, который унес жизни более 170 человек, включая 12 американских военных. В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении эвакуации американских вооруженных сил.

Еще в конце августа три конгрессмена-республиканца внесли на рассмотрение законопроект о расследовании обстоятельств вывода американских войск из Афганистана. Конгрессмены в том числе потребовали выяснить, почему военная техника США оказалась в распоряжении представителей талибов и насколько эффективна была кампания по эвакуации из Афганистана американского личного состава и личного состава союзников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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