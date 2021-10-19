В Госдепе США расследуют действия администрации Байдена по выводу войск из Афганистана

В апреле 2021 г. Байден объявил, что США выведут свои войска из страны спустя 20 лет. Уже в начале мая талибы начали наступательную операцию против правительственных войск Афганистана, к 14 августа контролировали 90% территории страны, а на следующий день заняли столицу, Кабул. Это привело к панике и бегству из города иностранцев и афганцев, помогавших западным военным. Около 50 человек погибли во время эвакуации в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны. 26 августа в аэропорту произошел взрыв, который унес жизни более 170 человек, включая 12 американских военных. В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении эвакуации американских вооруженных сил.