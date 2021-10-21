Правящая коалиция Чехии заявила о пересмотре отношений с Россией и Китаем
Новая либеральная правящая коалиция Чехии намерена пересмотреть внешнюю политику страны. Об этом в среду, 20 октября, сообщило издание Ceske Noviny со ссылкой на разработчиков проекта программы коалиции.
Авторы программы хотят пересмотреть отношения с Россией и Китаем, подчеркивают опасность гибридных угроз, а также хотят предотвратить доступ «недемократических государств» к ключевым объектам национальной инфраструктуры.
Сообщается, что члены новой правящей коалиции в Чехии хотят вернуться к внешней политике первого президента страны Вацлава Гавела, которая будет сосредоточена на правах человека и развитии гражданского общества, а также тесном сотрудничестве с Германией и Израилем. Кроме того, они намерены нарастить расходы на оборону до 2% ВВП (сейчас — 1,34% ВВП), создать должность советника по национальной безопасности и поддерживать развитие научных исследований и инноваций в оборонной сфере.
Член рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак — один из возможных кандидатов на пост главы МИД в новом правительстве — также объявил о планах принять «закон Магнитского». Такой закон впервые был принят в США в 2012 г. и предполагал санкции в отношении некоторых граждан России, подозреваемых в причастности к смерти аудитора Сергея Магнитского.
Последний утверждал, что раскрыл схему масштабных хищений бюджетных средств через незаконный возврат налогов российскими силовиками и чиновниками, однако сам был обвинен в налоговых и коррупционных махинациях и провел почти год в заключении в СИЗО «Матросская тишина», где скончался в ноябре 2009 г. Похожие на американский законы позже приняли в Эстонии (в 2016 г.), Великобритании, Канаде и Литве (в 2017-м) и Латвии (в 2018-м). В России меры, принятые на западе в связи со смертью Магнитского, неоднократно осуждали и заявляли недопустимости политизации дела Магнитского.
Победу на парламентских выборах в Чехии, прошедших в начале октября, одержала с 27,8% голосов правоцентристская коалиция «Вместе», состоящая из трех оппозиционных партий. На втором месте — движение действующего премьер-министра Андрея Бабища (27,1%). Третье место заняла левоцентристская оппозиционная коалиция Пиратской партии и движения «Старосты и независимые», которая после выборов объединила силы с «Вместе» и находится в процессе формирования руководства парламента и кабмина с победителями. Теперь у оппозиции оказалось в совокупности большинство мест в палате депутатов — 108 из 200. На пост премьера обе коалиции выдвинули лидера одной из партий коалиции «Вместе» Петра Фиалу, известного своим скептицизмом по поводу перспектив отношений Чехии с Россией и Китаем.
В апреле текущего года между Москвой и Прагой произошел дипломатический кризис после того, как чешские власти обвинили российские спецслужбы в организации взрывов на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 г. (оружие якобы предназначалось Украине). Россия все обвинения в причастности отрицает. Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, в ответ Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства в Москве. В мае правительство России утвердило перечень «недружественных» иностранных государств, в который вошли только США и Чехия.