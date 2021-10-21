Правящая коалиция Чехии заявила о пересмотре отношений с Россией и Китаем

Последний утверждал, что раскрыл схему масштабных хищений бюджетных средств через незаконный возврат налогов российскими силовиками и чиновниками, однако сам был обвинен в налоговых и коррупционных махинациях и провел почти год в заключении в СИЗО «Матросская тишина», где скончался в ноябре 2009 г. Похожие на американский законы позже приняли в Эстонии (в 2016 г.), Великобритании, Канаде и Литве (в 2017-м) и Латвии (в 2018-м). В России меры, принятые на западе в связи со смертью Магнитского, неоднократно осуждали и заявляли недопустимости политизации дела Магнитского.