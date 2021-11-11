Лукашенко поручил минобороны контролировать передвижения войск НАТО и Польши

Польша, Латвия, Литва и Эстония зафиксировали наплыв беженцев со стороны Белоруссии. Польша на этой неделе нарастила число военных на границе до 15 000. Кроме того, там действуют 4000 пограничников и около 1500 полицейских. «Министерству обороны, КГБ, погранвойскам — обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 000 уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого», — заявил белорусский лидер. Помимо этого Лукашенко заявил, что в лагерь мигрантов на границе с Польшей пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт.