Лукашенко поручил минобороны контролировать передвижения войск НАТО и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил минобороны, КГБ и погранвойскам республики обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Об этом он сказал в ходе совещания с руководством Совета министров, передает «БелТА».
Польша, Латвия, Литва и Эстония зафиксировали наплыв беженцев со стороны Белоруссии. Польша на этой неделе нарастила число военных на границе до 15 000. Кроме того, там действуют 4000 пограничников и около 1500 полицейских. «Министерству обороны, КГБ, погранвойскам — обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 000 уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого», — заявил белорусский лидер. Помимо этого Лукашенко заявил, что в лагерь мигрантов на границе с Польшей пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт.
Поток нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через белорусскую территорию, усилился в последние месяцы. В ЕС обвинили Белоруссию в намеренной организации каналов нелегальной миграции в попытке дестабилизировать ситуацию на восточной границе сообщества и вынудить Евросоюз отменить санкции. В свою очередь Лукашенко утверждал, что из-за западных ограничительных мер у республики нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов.