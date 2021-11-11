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Лукашенко поручил минобороны контролировать передвижения войск НАТО и Польши

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил минобороны, КГБ и погранвойскам республики обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Об этом он сказал в ходе совещания с руководством Совета министров, передает «БелТА».

Польша, Латвия, Литва и Эстония зафиксировали наплыв беженцев со стороны Белоруссии. Польша на этой неделе нарастила число военных на границе до 15 000. Кроме того, там действуют 4000 пограничников и около 1500 полицейских. «Министерству обороны, КГБ, погранвойскам — обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 000 уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого», — заявил белорусский лидер. Помимо этого Лукашенко заявил, что в лагерь мигрантов на границе с Польшей пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт.

Поток нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через белорусскую территорию, усилился в последние месяцы. В ЕС обвинили Белоруссию в намеренной организации каналов нелегальной миграции в попытке дестабилизировать ситуацию на восточной границе сообщества и вынудить Евросоюз отменить санкции. В свою очередь Лукашенко утверждал, что из-за западных ограничительных мер у республики нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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