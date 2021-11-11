Песков назвал вбросами информацию о санкциях ЕС против «Аэрофлота»
Информация СМИ об обсуждении ЕС введения санкций против «Аэрофлота» за якобы перевозку мигрантов с Ближнего Востока в Белоруссию является вбросом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Давайте все-таки рассчитывать, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах. Мы уже видели заявление компании, что она не обеспечивала и не обеспечивает перевозку мигрантов. И кроме того, даже если какие-то авиакомпании это делают, это никоим образом не противоречит никаким международным нормам. Это тоже нужно четко осознавать», — подчеркнул Песков.
Он отметил, что Россия не имеет отношения к происходящему на границе Белоруссии и Польши и пытается что-то сделать для разрешения ситуации. Президент России Владимир Путин и и. о. канцлера Германии Ангела Меркель вчера по телефону обсудили миграционный кризис и в будущем продолжат обсуждение.
Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что власти ЕС обсуждают введение нового пакета санкций против Белоруссии, в том числе против российского «Аэрофлота», из-за миграционного кризиса. 8 ноября немецкий Bild сообщил со ссылкой на несколько источников в силовых ведомствах, что «Аэрофлот» и Turkish Airlines перевозят мигрантов из Белоруссии в Германию. Обе авиакомпании опровергли обвинения в перевозке мигрантов.
Замглавы МИДа Александр Грушко заявил «РИА Новости», что Россия примет ответные меры, если Евросоюз введет санкции против «Аэрофлота». В самой компании сообщили, что информация о перевозке компанией мигрантов в Белоруссию не соответствует действительности. Авиакомпания не выполняет регулярных и чартерных рейсов в города Ирака и Сирии, а также по маршруту Стамбул — Минск, заявили в пресс-службе. С 1 октября по 10 ноября из Бейрута через Москву в Минск проследовали 19 пассажиров. Транзитных пассажиров из Сирии, Ирака, Ташкента, Стамбула или Дубая за этот период не было. Авиаперевозчик готов отстаивать свои интересы в суде.
Наплыв беженцев со стороны Белоруссии зафиксировали Польша, Латвия, Литва и Эстония. В Евросоюзе обвиняют Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Ближнего Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов в ответ на европейские рестрикции. Польша на этой неделе нарастила число военных на границе до 15 000, кроме того, там действуют 4000 пограничников и около 1500 полицейских. За последние сутки польские пограничники зафиксировали 599 попыток нелегального пересечения границы, правительство пригрозило полностью закрыть границу с Белоруссией.