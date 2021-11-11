«Аэрофлот» опроверг данные Bloomberg о перевозке мигрантов в Белоруссию
Информация об участии «Аэрофлота» в организации массовой перевозки мигрантов не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«Информация об участии или содействии «Аэрофлота» в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Республики Беларусь не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
Авиакомпания не выполняет регулярных и чартерных рейсов в города Ирака и Сирии, а также по маршруту Стамбул — Минск, заявили в компании. «В период с 1.10 по 10.11.2021 в соответствии с действующими визовыми правилами транзитом через аэропорт "Шереметьево" в Минск проследовало из Бейрута 19 пассажиров. Транзитных пассажиров – граждан Сирии и Ирака, следующих в Минск из других направлений, таких как Ташкент, Стамбул, Дубай, не зафиксировано», — отметили в пресс-службе.
«Аэрофлот» намерен защищать интересы компании и ее акционеров всеми возможными законными путями, в том числе оставляет за собой право на судебную защиту интересов компании, сообщила авиакомпания. Информация о возможных санкциях может негативно повлиять на операционную и финансовую деятельность, подчеркнули в перевозчике.
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника сообщило, что Евросоюз может ввести санкции против «Аэрофлота» в рамках нового санкционного пакета против Белоруссии. По информации агентства, санкции вводятся против компаний и лиц, которые причастны к доставке мигрантов к границам Евросоюза через Белоруссию. Представитель «Аэрофлота» и пресс-секретарь Минтранса отказались от комментариев.
О том, что новые санкции могут затронуть авиакомпании, утверждал и глава МИД Австрии Михаэль Линхарт. Он не уточнил, о каких именно авиакомпаниях идет речь. При этом издание Politico 10 ноября сообщало, что санкции в первую очередь затронут белорусского национального перевозчика «Белавиа». В материале отмечалось, что рейсы в Минск также выполняют «Аэрофлот», Utair, Nordwind, Turkish Airlines и FlyDubai.
Наплыв беженцев со стороны Белоруссии зафиксировали Польша, Латвия, Литва и Эстония. В Евросоюзе обвиняют Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Ближнего Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов в ответ на европейские рестрикции.
При этом с начала года белорусско-польскую границу пытались пересечь более 30 000 мигрантов. В настоящее время от трех до четырех тысяч человек разбили палаточный лагерь возле ограждения, некоторые из них прорвались на территорию Польши, но были задержаны или возвращены обратно на линию границы. Минск утверждал, что конечная цель мигрантов — Германия.
Польша на этой неделе нарастила число военных на границе до 15 000, кроме того, там действуют 4000 пограничников и около 1500 полицейских. За последние сутки польские пограничники зафиксировали 599 попыток нелегального пересечения границы, правительство пригрозило полностью закрыть границу с Белоруссией. На фоне новостей акции «Аэрофлота» подешевели почти на 2% на старте торгов на Московской бирже.