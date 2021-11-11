«Аэрофлот» опроверг данные Bloomberg о перевозке мигрантов в Белоруссию

Авиакомпания не выполняет регулярных и чартерных рейсов в города Ирака и Сирии, а также по маршруту Стамбул — Минск, заявили в компании. «В период с 1.10 по 10.11.2021 в соответствии с действующими визовыми правилами транзитом через аэропорт "Шереметьево" в Минск проследовало из Бейрута 19 пассажиров. Транзитных пассажиров – граждан Сирии и Ирака, следующих в Минск из других направлений, таких как Ташкент, Стамбул, Дубай, не зафиксировано», — отметили в пресс-службе.