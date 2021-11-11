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Политика

Bloomberg узнал о возможных санкциях ЕС против «Аэрофлота» из-за Белоруссии

Ведомости

Власти ЕС обсуждают возможное введение санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета санкций против Белоруссии, вызванного миграционным кризисом. сообщил Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, который знаком с такими планами. 

Санкции планируется ввести против физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, причастны к доставке мигрантов к границам союза через Белоруссию. Собеседник издания рассказал, что, кроме «Аэрофлота», под санкции может попасть Turkish Airlines. По данным агентства, ЕС может объявить о введении новых санкций вместе с Великобританией и США в начале декабря. 

О возможных санкциях против «Аэрофлота» также писал Politico. По данным издания, ЕС еще предстоит решить, какие авиакомпании попадут под санкции. Среди них будет белорусская «Белавиа», а также могут оказаться те, кто выполняют рейсы в Минск, в частности «Аэрофлот», UTair, Nordwind Airlines, Turkish Airlines и FlyDubai. По данным издания, пакет санкций будет состоять из двух блоков: санкции против тех, кто несет ответственность за содействие миграции, и против тех, кто несет ответственность за нарушение прав человека в Белоруссии. 

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8 ноября немецкий Bild сообщил со ссылкой на несколько источников, что «Аэрофлот» и Turkish Airlines перевозят мигрантов из Белоруссии в Германию. За последние шесть недель авиакомпании перевезли в Германию более 6000 мигрантов, утверждает издание. Turkish Airlines опровергла информацию о перевозке мигрантов. «Рейсы Turkish Airlines в Белоруссию никоим образом не способствуют незаконному иммиграционному потоку», — заявили в компании. Источник РБК, близкий к «Аэрофлоту», сообщил, что авиакомпания не летает в страны, из которых традиционно идет поток беженцев. На Ближнем Востоке у перевозчика из направлений только Египет, Израиль, Иран и Эмираты, уточнил он.

Наплыв беженцев со стороны Белоруссии зафиксировали Польша, Латвия, Литва и Эстония. В Евросоюзе обвиняют Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Ближнего Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов в ответ на европейские рестрикции. Польша на этой неделе нарастила число военных на границе до 15 000, кроме того, там действует 4000 пограничников и около 1500 полицейских. За последние сутки польские пограничники зафиксировали 599 попыток нелегального пересечения границы, правительство пригрозило полностью закрыть границу с Белоруссией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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