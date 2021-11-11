Bloomberg узнал о возможных санкциях ЕС против «Аэрофлота» из-за Белоруссии

О возможных санкциях против «Аэрофлота» также писал Politico. По данным издания, ЕС еще предстоит решить, какие авиакомпании попадут под санкции. Среди них будет белорусская «Белавиа», а также могут оказаться те, кто выполняют рейсы в Минск, в частности «Аэрофлот», UTair, Nordwind Airlines, Turkish Airlines и FlyDubai. По данным издания, пакет санкций будет состоять из двух блоков: санкции против тех, кто несет ответственность за содействие миграции, и против тех, кто несет ответственность за нарушение прав человека в Белоруссии.