Возможные санкции ЕС против Белоруссии могут затронуть авиакомпании

При этом с начала года белорусско-польскую границу пытались пересечь более 30 000 мигрантов. В настоящее время от трех до четырех тыс. человек разбили палаточный лагерь возле ограждения, некоторые из них прорвались на территорию Польши, но были задержаны или возвращены обратно на линию границы. Минск утверждал, что конечная цель мигрантов — Германия.