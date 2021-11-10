Возможные санкции ЕС против Белоруссии могут затронуть авиакомпании
Возможные санкции ЕС против Белоруссии из-за ситуации на границе с Польшей могут затронуть авиакомпании, заявил глава МИД Австрии Михаэль Линхарт в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
«Да, если будет необходимо, будут новые санкции. Они могут затронуть авиакомпании и напрямую Белоруссию», — цитирует ТАСС министра.
Наплыв беженцев со стороны Белоруссии зафиксировали Польша, Латвия, Литва и Эстония. В Евросоюзе обвиняют Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Билжнего Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов в ответ на европейские рестрикции.
При этом с начала года белорусско-польскую границу пытались пересечь более 30 000 мигрантов. В настоящее время от трех до четырех тыс. человек разбили палаточный лагерь возле ограждения, некоторые из них прорвались на территорию Польши, но были задержаны или возвращены обратно на линию границы. Минск утверждал, что конечная цель мигрантов — Германия.
Польша на этой неделе нарастила число военных на границе до 15 000, кроме того, там действует 4000 пограничников и около 1500 полицейских. За последние сутки польские пограничники зафиксировали 599 попыток нелегального пересечения границы, правительство пригрозило полностью закрыть границу с Белоруссией.