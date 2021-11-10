Путин и Меркель обсудили миграционный кризис на польско-белорусской границе

Ситуация особенно обострилась на белорусско-польской границе, которую с начала года пытались пересечь более 30 тыс. мигрантов. В настоящее время от трех до четырех тысяч человек разбили палаточный лагерь возле ограждения, некоторые из них прорвались на территорию Польши, но были задержаны или возвращены обратно на линию границы. Минск утверждал, что конечная цель мигрантов — Германия, писало агентство «Белта».