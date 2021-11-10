Путин и Меркель обсудили миграционный кризис на польско-белорусской границе
Президент России Владимир Путин и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию на белорусско-польской границе.
Путин предложил наладить обсуждение текущего миграционного кризиса в рамках прямых контактов представителей стран — членов ЕС с Минском, сообщили в пресс-службе Кремля.
Меркель, в свою очередь, подчеркнула, что использование Белоруссией мигрантов в качестве инструмента воздействия на Евросоюз «бесчеловечно и совершенно неприемлемо», говорится в заявлении пресс-службы кабмина ФРГ. Канцлер также попросила Путина «повлиять» на действия республики.
Польша, Латвия, Литва и Эстония зафиксировали наплыв беженцев со стороны Белоруссии. В Евросоюзе обвиняют Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов в ответ на европейские рестрикции.
Ситуация особенно обострилась на белорусско-польской границе, которую с начала года пытались пересечь более 30 тыс. мигрантов. В настоящее время от трех до четырех тысяч человек разбили палаточный лагерь возле ограждения, некоторые из них прорвались на территорию Польши, но были задержаны или возвращены обратно на линию границы. Минск утверждал, что конечная цель мигрантов — Германия, писало агентство «Белта».
Польша на этой неделе нарастила число военных на границе до 15 000, кроме того, там действует 4000 пограничников и около 1500 полицейских. За последние сутки польские пограничники зафиксировали 599 попыток нелегального пересечения границы, правительство пригрозило полностью закрыть границу с Белоруссией.
Накануне глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что Россия причастна к кризису и преследует попытку «постоянной дестабилизации Центральной и Восточной Европы», в Кремле эти обвинения назвали «безответственными и неприемлемыми». 10 ноября Пограничная служба Польши сообщила о задержании гражданина РФ по подозрению в пособничестве нелегальной миграции, в российском посольстве сказали, что пока уведомления об этом не получали.