В Польше задержали россиянина по подозрению в пособничестве нелегальной миграции
Польские пограничники задержали гражданина России по подозрению в пособничестве нелегальной миграции. Об этом сообщила пограничная служба Польши. Личность россиянина не раскрывается. По аналогичному подозрению также задержаны гражданин Литвы и гражданин Швеции.
За последние сутки ведомство зафиксировало 599 попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии, были задержаны девять граждан Ливана, Ирака и Сирии.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась на этой неделе из-за беспрецедентного наплыва мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть на территорию Евросоюза. По данным Польши, в настоящее время на границе скопилось от трех до четырех тысяч беженцев. Накануне польское радио Bialystok сообщило, что несколько десятков человек смогли прорвать ограждение и прорваться на территорию страны, большинство было возвращено назад на линию границы.
Польша обвинила Россию в организации миграционного кризиса в попытке дестабилизировать ситуацию на границах ЕС. В Кремле заявления назвали «безответственными и неприемлемыми».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с европейскими странами. По его словам, у республики нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов из-за западных санкций.