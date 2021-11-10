В Польше задержали россиянина по подозрению в пособничестве нелегальной миграции

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась на этой неделе из-за беспрецедентного наплыва мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть на территорию Евросоюза. По данным Польши, в настоящее время на границе скопилось от трех до четырех тысяч беженцев. Накануне польское радио Bialystok сообщило, что несколько десятков человек смогли прорвать ограждение и прорваться на территорию страны, большинство было возвращено назад на линию границы.