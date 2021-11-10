Газета
Политика

В Польше задержали россиянина по подозрению в пособничестве нелегальной миграции

Ведомости

Польские пограничники задержали гражданина России по подозрению в пособничестве нелегальной миграции. Об этом сообщила пограничная служба Польши. Личность россиянина не раскрывается. По аналогичному подозрению также задержаны гражданин Литвы и гражданин Швеции.

За последние сутки ведомство зафиксировало 599 попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии, были задержаны девять граждан Ливана, Ирака и Сирии.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась на этой неделе из-за беспрецедентного наплыва мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть на территорию Евросоюза. По данным Польши, в настоящее время на границе скопилось от трех до четырех тысяч беженцев. Накануне польское радио Bialystok сообщило, что несколько десятков человек смогли прорвать ограждение и прорваться на территорию страны, большинство было возвращено назад на линию границы.

Польша обвинила Россию в организации миграционного кризиса в попытке дестабилизировать ситуацию на границах ЕС. В Кремле заявления назвали «безответственными и неприемлемыми».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с европейскими странами. По его словам, у республики нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов из-за западных санкций.

Ранее по теме: Две группы мигрантов смогли попасть в Польшу из Белоруссии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных