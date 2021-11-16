Politico: Байден трижды отклонял пакет санкций против России как недостаточно жесткий

Речь идет о санкциях, принятых 15 апреля. Тогда американским инвесторам запретили напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня (на вторичный рынок меры не распространяются). Санкционный список США пополнили 32 физических и юридических лица с пометкой «за вмешательство в президентские выборы 2020 г.», и еще восемь физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики. Под ограничения также попали шесть российских технологических компаний, которые, как считают в Вашингтоне, «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб».