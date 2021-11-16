Politico: Байден трижды отклонял пакет санкций против России как недостаточно жесткий
В 2021 г. президент США Джо Байден трижды отклонял санкции против России, предложенные ему Советом национальной безопасности, из-за их недостаточной жесткости, сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, Байден не требовал того, чтобы рестрикции носили карательный характер или причиняли вред россиянам. Напротив, он хотел быть уверенным в том, что меры являются достаточно «продуманными» для изменения политического курса российских властей.
Речь идет о санкциях, принятых 15 апреля. Тогда американским инвесторам запретили напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня (на вторичный рынок меры не распространяются). Санкционный список США пополнили 32 физических и юридических лица с пометкой «за вмешательство в президентские выборы 2020 г.», и еще восемь физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики. Под ограничения также попали шесть российских технологических компаний, которые, как считают в Вашингтоне, «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб».
Среди членов администрации Байдена нет единого подхода в отношении России, пишет Politico. Так, заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд занимает жесткую позицию, к которой склоняется и госсекретарь Энтони Блинкен. Между тем советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, его заместитель Джон Файнер и спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри «чаще всего упоминаются как те, кто поддерживает более осторожный подход в отношении России».
Неназванный высокопоставленный чиновник в Белом доме отрицает, что в администрации президента существуют конфликты по поводу позиции в отношении России. «Наши отношения с Россией сложные, и сказать, что определенные люди по своей природе жесткие или мягкие, чересчур упрощает то, как мы справляемся с этими сложностями», — сказал собеседник издания.
Бывший сотрудник госдепа в беседе с Politico высказал предположение, что любые «опрометчивые шаги» со стороны России, особенно на Украине, приведут к «исчезновению любых противоречий в администрации Байдена». На прошлой неделе Блинкен заявил о «необычной» военной активности России у украинской границы, похожее заявление сделала и дипломатическая служба Евросоюза. Слова госсекретаря США прозвучали на фоне публикаций в американских СМИ, в которых шла речь о якобы имеющем место передвижении российских войск вблизи границы. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие сообщения «некачественными вбросами» и назвал их недостойными комментариев.