Посольство потребовало прекратить преследовать российскую диаспору в США

Дипломаты рассказали, что сотрудники ФБР, порой в грубой форме, проводили обыски и допросы россиян и изымали их личные вещи. Посольство рассматривает такие действия властей США как недружественные по отношению к РФ. «Тем самым власти США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с исторической Родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия», — отметили дипломаты. Общественная деятельность русской диаспоры в США носит открытый, прозрачный характер, добавили в посольстве.