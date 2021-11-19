Посольство потребовало прекратить преследовать российскую диаспору в США
Посольство России в Вашингтоне потребовало от властей США прекратить преследование российской диаспоры, говорится в аккаунте дипмиссии в Facebook. Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОР) заявил о приостановке своей работы после того, как сотрудники ФБР подвергли следственным действиям около 300 россиян, «от студентов до пенсионеров».
«Возмущены враждебными действиями Соединенных Штатов против наших соотечественников под предлогом подозрений в работе на территории США без регистрации в качестве иностранных агентов <…> Требуем незамедлительно прекратить преследование представителей российской диаспоры», — заявили в посольстве.
Дипломаты рассказали, что сотрудники ФБР, порой в грубой форме, проводили обыски и допросы россиян и изымали их личные вещи. Посольство рассматривает такие действия властей США как недружественные по отношению к РФ. «Тем самым власти США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с исторической Родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия», — отметили дипломаты. Общественная деятельность русской диаспоры в США носит открытый, прозрачный характер, добавили в посольстве.
Российские дипломаты доносили свою позицию до властей страны, однако американская сторона игнорирует призывы посольства обеспечить россиянам базовые права. По мнению посольства, в данном случае речь идет о «грубом попрании личных свобод».
На сайте организации сказано, что миссия КСОРС заключается в правозащитной деятельности, а также в сохранении и популяризации русского языка и культуры.