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Посольство потребовало прекратить преследовать российскую диаспору в США

Ведомости

Посольство России в Вашингтоне потребовало от властей США прекратить преследование российской диаспоры, говорится в аккаунте дипмиссии в Facebook. Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОР) заявил о приостановке своей работы после того, как сотрудники ФБР подвергли следственным действиям около 300 россиян, «от студентов до пенсионеров».

«Возмущены враждебными действиями Соединенных Штатов против наших соотечественников под предлогом подозрений в работе на территории США без регистрации в качестве иностранных агентов <…> Требуем незамедлительно прекратить преследование представителей российской диаспоры», — заявили в посольстве.

Дипломаты рассказали, что сотрудники ФБР, порой в грубой форме, проводили обыски и допросы россиян и изымали их личные вещи. Посольство рассматривает такие действия властей США как недружественные по отношению к РФ. «Тем самым власти США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с исторической Родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия», — отметили дипломаты. Общественная деятельность русской диаспоры в США носит открытый, прозрачный характер, добавили в посольстве.

Российские дипломаты доносили свою позицию до властей страны, однако американская сторона игнорирует призывы посольства обеспечить россиянам базовые права. По мнению посольства, в данном случае речь идет о «грубом попрании личных свобод».

На сайте организации сказано, что миссия КСОРС заключается в правозащитной деятельности, а также в сохранении и популяризации русского языка и культуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных