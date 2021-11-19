Армения заявила о гибели еще шести человек на границе с Азербайджаном

«В боях 16 ноября, последовавших за атакой Вооруженных сил Азербайджана на восточном направлении Республики Армения, с армянской стороны погибло шесть человек», — говорится в сообщении Минобороны. В ведомстве отметили, что в данный момент при посредничестве российской стороны ведется работа по возвращению пленных и поиску пропавших без вести. Ситуацию на границе с Азербайджаном в Минобороны Армении оценили как «относительно стабильную».