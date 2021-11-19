Армения заявила о гибели еще шести человек на границе с Азербайджаном
В ходе боев на границе с Азербайджаном 16 ноября с армянской стороны погибли шесть человек, сообщает Минобороны Армении.
«В боях 16 ноября, последовавших за атакой Вооруженных сил Азербайджана на восточном направлении Республики Армения, с армянской стороны погибло шесть человек», — говорится в сообщении Минобороны. В ведомстве отметили, что в данный момент при посредничестве российской стороны ведется работа по возвращению пленных и поиску пропавших без вести. Ситуацию на границе с Азербайджаном в Минобороны Армении оценили как «относительно стабильную».
14 ноября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения в Зангезурском районе Армении и Кельбаджарском районе Азербайджана. Минобороны Армении сообщило о попытке прорыва границы страны на востоке со стороны войск Азербайджана и заявило о крайней напряженности обстановки на том участке, где идут «локальные бои».
Минобороны Азербайджана тоже сообщило о боевых операциях на границе. В связи с этим Ереван заявил, что попросил у Москвы помощи в защите территориальной целостности страны. Ранее Армения заявляла об одном погибшем военном в результате боевых действий, Азербайджан — о семи погибших.