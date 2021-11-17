В Кремле оценили ситуацию на границе Армении и Азербайджана

«Действительно, возобновление боевых действий на границе — это то, что вчера стало поводом для серьезного беспокойства, но благодаря вот этим посредническим усилиям российской стороны удалось вчера призвать конфликтующие стороны к сдержанности. Российская сторона и дальше будет это делать, мы все-таки рассчитываем, что единственным путем по стабилизации ситуации является выполнение трехсторонних договоренностей», — отметил Песков. В Кремле выразили надежду, что все стороны будут соблюдать взятые на себя обязательства и это будет залогом того, что боевые действия не возобновятся.