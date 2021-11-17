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В Кремле оценили ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Ведомости

Возобновление боевых действий на границе Армении и Азербайджана — повод для серьезного беспокойства. Вчера России удалось призвать стороны быть сдержанными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, возобновление боевых действий на границе — это то, что вчера стало поводом для серьезного беспокойства, но благодаря вот этим посредническим усилиям российской стороны удалось вчера призвать конфликтующие стороны к сдержанности. Российская сторона и дальше будет это делать, мы все-таки рассчитываем, что единственным путем по стабилизации ситуации является выполнение трехсторонних договоренностей», — отметил Песков. В Кремле выразили надежду, что все стороны будут соблюдать взятые на себя обязательства и это будет залогом того, что боевые действия не возобновятся. 

По словам Пескова, на каком-то этапе будут необходимы трехсторонние встречи с участием Армении, Азербайджана и России, но для их проведения нужны согласие и готовность всех сторон. 

14 ноября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения в Зангезурском районе Армении и Кельбаджарском районе Азербайджана. Минобороны Армении сообщило о попытке прорыва границы страны на востоке со стороны войск Азербайджана и заявило о крайней напряженности обстановки на том участке, где идут «локальные бои». Минобороны Азербайджана тоже сообщило о боевых операциях на границе. В связи с этим Ереван заявил, что попросил у Москвы помощи в защите территориальной целостности страны. Армения заявила об одном погибшем военном в результате боевых действий, у Азербайджана семь погибших. 

Ранее по теме: Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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