В Кремле оценили ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Возобновление боевых действий на границе Армении и Азербайджана — повод для серьезного беспокойства. Вчера России удалось призвать стороны быть сдержанными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Действительно, возобновление боевых действий на границе — это то, что вчера стало поводом для серьезного беспокойства, но благодаря вот этим посредническим усилиям российской стороны удалось вчера призвать конфликтующие стороны к сдержанности. Российская сторона и дальше будет это делать, мы все-таки рассчитываем, что единственным путем по стабилизации ситуации является выполнение трехсторонних договоренностей», — отметил Песков. В Кремле выразили надежду, что все стороны будут соблюдать взятые на себя обязательства и это будет залогом того, что боевые действия не возобновятся.
По словам Пескова, на каком-то этапе будут необходимы трехсторонние встречи с участием Армении, Азербайджана и России, но для их проведения нужны согласие и готовность всех сторон.
14 ноября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения в Зангезурском районе Армении и Кельбаджарском районе Азербайджана. Минобороны Армении сообщило о попытке прорыва границы страны на востоке со стороны войск Азербайджана и заявило о крайней напряженности обстановки на том участке, где идут «локальные бои». Минобороны Азербайджана тоже сообщило о боевых операциях на границе. В связи с этим Ереван заявил, что попросил у Москвы помощи в защите территориальной целостности страны. Армения заявила об одном погибшем военном в результате боевых действий, у Азербайджана семь погибших.