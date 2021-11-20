Володин счел вмешательством в выборы резолюцию США о непризнании Путина в 2024 году

«Боятся до истерики. Делают всё, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть. Сегодня для всех стало совершенно очевидно: Путин — преимущество России. Удары, направленные в его адрес, — это удары по нашей стране с целью ослабить её», — заявил Володин.