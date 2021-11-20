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Володин счел вмешательством в выборы резолюцию США о непризнании Путина в 2024 году

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вслед за Кремлем прокомментировал резолюцию конгрессменов США, которые предложили не признавать Владимира Путина главой государства, если он будет баллотироваться на новый срок в 2024 г. Россия не вмешивается в американские выборы, и США тоже не следует этого делать, заявил Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы подчеркнул, что выбирать будущего президента будут граждане РФ, а не конгрессмены США. По его словам, резолюция говорит о нежелании Штатов видеть сильную Россию.

«Боятся до истерики. Делают всё, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть. Сегодня для всех стало совершенно очевидно: Путин — преимущество России. Удары, направленные в его адрес, — это удары по нашей стране с целью ослабить её», — заявил Володин. 

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Он также напомнил, что авторы таких резолюций «вчера восторгались Горбачёвым, аплодировали Ельцину», а Вашингтон не выполнил ни одного из обещаний, взятых на себя после распада СССР, а страна вместо мира, помощи и инвестиций получила санкции, блокады и НАТО у границ.

«Если бы наша страна была слабой, а президентом могли управлять из-за океана, не звучали бы угрозы и непризнание выборов. Поэтому такие заявления — лучшая оценка правильности пути и выбора, который сделал народ нашей страны, избрав своим президентом Владимира Путина», — сказал Володин.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что призыв американских законодателей не считать президента России Владимира Путина главой государства после 7 мая 2024 г. выглядит нелепым и недружественным, а также является примером вмешательства во внутренние дела других стран.

19 ноября на сайте палаты представителей США появился проект резолюции, в котором конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон предложили не признавать Путина главой государства через три года. Нахождение российского президента на посту после 7 мая 2024 г. американские законодатели сочли незаконным. Они также назвали нарушением законов и международных обязательств поправки в Конституцию России в 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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