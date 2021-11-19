МИД РФ назвал посягательством на суверенитет резолюцию США о непризнании выборов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инициативу американских конгрессменов о непризнании Владимира Путина президентом России вмешательством во внутренние дела суверенного государства.
«Я, честно говоря, не соглашусь, что это какая-то беспрецедентная история. Мы уже такое видели на примере парламентских наших выборов. Их тоже собирались не признавать, — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24». — Это такое осеннее вмешательство в дела суверенных государств. Я думала, они дотянут до весны, но, видите, сорвались почему-то в ноябре».
Захарова добавила, что в Кремле «разберутся» с этим вопросом, и посоветовала США заняться насущными внутренними проблемами.
Ранее два конгрессмена — демократ Стивен Коэн и республиканец Джо Уилсон внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США проект резолюции с призывом не считать Владимира Путина президентом России, если тот решит баллотироваться на новый срок в 2024 г. Резолюции Палаты представителей и Сената США носят лишь рекомендательный характер и не имеют юридической силы.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее назвал инициативу «неприемлемой». «Мы считаем это вмешательством в наши дела, и мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом РФ», — заявил представитель Кремля.