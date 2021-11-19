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МИД РФ назвал посягательством на суверенитет резолюцию США о непризнании выборов

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инициативу американских конгрессменов о непризнании Владимира Путина президентом России вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

«Я, честно говоря, не соглашусь, что это какая-то беспрецедентная история. Мы уже такое видели на примере парламентских наших выборов. Их тоже собирались не признавать, — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24». — Это такое осеннее вмешательство в дела суверенных государств. Я думала, они дотянут до весны, но, видите, сорвались почему-то в ноябре».

Захарова добавила, что в Кремле «разберутся» с этим вопросом, и посоветовала США заняться насущными внутренними проблемами.

Ранее два конгрессмена — демократ Стивен Коэн и республиканец Джо Уилсон внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США проект резолюции с призывом не считать Владимира Путина президентом России, если тот решит баллотироваться на новый срок в 2024 г. Резолюции Палаты представителей и Сената США носят лишь рекомендательный характер и не имеют юридической силы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее назвал инициативу «неприемлемой». «Мы считаем это вмешательством в наши дела, и мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом РФ», — заявил представитель Кремля.

Ранее по теме: Кремль счел нелепым предложение США не считать Путина президентом после 2024 года

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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