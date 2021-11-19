МИД РФ назвал посягательством на суверенитет резолюцию США о непризнании выборов

«Я, честно говоря, не соглашусь, что это какая-то беспрецедентная история. Мы уже такое видели на примере парламентских наших выборов. Их тоже собирались не признавать, — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24». — Это такое осеннее вмешательство в дела суверенных государств. Я думала, они дотянут до весны, но, видите, сорвались почему-то в ноябре».