Военные Эстонии начали установку заграждений на границе с Россией
В Эстонии военнослужащие и сотрудники департамента полиции и погранохраны приступили к строительству временных пограничных заграждений на восточной границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство BNS.
Миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но в случае изменений быстрая установка временных заграждений поможет предотвратить массовую нелегальную миграцию, заявил заместитель гендиректора департамента полиции и погранохраны по охране границы Эгерт Беличев.
«Только благодаря реальным действиям мы узнаем, какова совместная способность сил обороны и департамента полиции и погранохраны по установке временных заграждений на границе и какие для этого необходимы материально-техническая база и людские ресурсы, — цитирует Беличева BNS.
Работы по установке заграждения начались в субботу на северо-востоке страны в Нарве в русле реки Куйвайыги, а также на юго-востоке в деревне Меремяэ и на реке Пиуза.
Ранее правительство Эстонии сообщило о призыве 1 684 резервистов на дополнительные учебные сборы «Шип-2021», в ходе которых будет установлены временные заграждения на границе протяженностью 130 км.
В Эстонии раскрыли требования президента Белоруссии Александра Лукашенко в обмен на прекращение кризиса с мигрантами. Он потребовал от Евросоюза признать его президентом Белоруссии и снять санкции с республики, заявила министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс в эфире телеканала ERR.
На прошлой неделе несколько тысяч беженцев собрались на границе Польши и Белоруссии в попытке проникнуть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских рестрикций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов.