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Военные Эстонии начали установку заграждений на границе с Россией

Ведомости

В Эстонии военнослужащие и сотрудники департамента полиции и погранохраны приступили к строительству временных пограничных заграждений на восточной границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство BNS.

Миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но в случае изменений быстрая установка временных заграждений поможет предотвратить массовую нелегальную миграцию, заявил заместитель гендиректора департамента полиции и погранохраны по охране границы Эгерт Беличев. 

«Только благодаря реальным действиям мы узнаем, какова совместная способность сил обороны и департамента полиции и погранохраны по установке временных заграждений на границе и какие для этого необходимы материально-техническая база и людские ресурсы, — цитирует Беличева BNS.

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Работы по установке заграждения начались в субботу на северо-востоке страны в Нарве в русле реки Куйвайыги, а также на юго-востоке в деревне Меремяэ и на реке Пиуза.

Ранее правительство Эстонии сообщило о призыве 1 684 резервистов на дополнительные учебные сборы «Шип-2021», в ходе которых будет установлены временные заграждения на границе протяженностью 130 км.

В Эстонии раскрыли требования президента Белоруссии Александра Лукашенко в обмен на прекращение кризиса с мигрантами. Он потребовал от Евросоюза признать его президентом Белоруссии и снять санкции с республики, заявила министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс в эфире телеканала ERR.

На прошлой неделе несколько тысяч беженцев собрались на границе Польши и Белоруссии в попытке проникнуть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских рестрикций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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